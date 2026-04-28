Karol G en CDMX: ¿Cuánto cuestan los boletos para el concierto?

La expectativa por el regreso de Karol G a México no ha dejado de crecer desde que anunció su nueva gira. La intérprete de "Mañana Será Bonito" confirmó que se presentará el próximo 13 de noviembre en el Estadio GNP Seguros, un evento que rápidamente se colocó entre los más esperados del año.Desde el primer momento, la euforia de los fans se hizo evidente, pero también surgió la gran duda: el precio de los boletos.Finalmente, la incógnita quedó resuelta cuando Ticketmaster reveló los costos oficiales para el tour “Viajando por el mundo, tropitour”, con precios que van desde los mil 200 hasta más de 35 mil pesos, dependiendo de la zona y la experiencia.Además de las zonas tradicionales, se anunciaron cinco paquetes VIP que incluyen beneficios exclusivos, aunque los detalles específicos de cada uno aún no han sido revelados.Por ahora, la llamada “Bichota” solo ha confirmado dos fechas en México: una en la capital y otra en Monterrey. No obstante, todo apunta a que podrían abrirse más presentaciones ante la alta demanda que ha generado su regreso a los escenarios mexicanos.MF