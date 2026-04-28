Karol G en CDMX: ¿Cuánto cuestan los boletos para el concierto?

La expectativa por el regreso de Karol G a México no ha dejado de crecer desde que anunció su nueva gira. La intérprete de "Mañana Será Bonito" confirmó que se presentará el próximo 13 de noviembre en el Estadio GNP Seguros, un evento que rápidamente se colocó entre los más esperados del año.

Desde el primer momento, la euforia de los fans se hizo evidente, pero también surgió la gran duda: el precio de los boletos.

Finalmente, la incógnita quedó resuelta cuando Ticketmaster reveló los costos oficiales para el tour “Viajando por el mundo, tropitour”, con precios que van desde los mil 200 hasta más de 35 mil pesos, dependiendo de la zona y la experiencia.

Precios de boletos:

Pits: $12,264

General A: $4,943

General B: $1,848

Zona GNP: entre $4,737 y $7,224

Verde B: entre $3,331 y $4,700

Naranja B: entre $2,703 y $3,450

Verde C: entre $2,046 y $2,455

Naranja C: entre $1,228 y $1,350

PCD: $1,848

Además de las zonas tradicionales, se anunciaron cinco paquetes VIP que incluyen beneficios exclusivos, aunque los detalles específicos de cada uno aún no han sido revelados.

Paquetes VIP:

VIP 200 Copas (Pit izquierdo): $35,979

VIP Carolina (General A): $13,038

VIP Papacito (General B): $8,348

VIP Ivonne Bonita (Zona GNP norte y sur): $20,735

VIP Latina Foreva (Zona GNP norte y sur): $19,425

Por ahora, la llamada “Bichota” solo ha confirmado dos fechas en México: una en la capital y otra en Monterrey. No obstante, todo apunta a que podrían abrirse más presentaciones ante la alta demanda que ha generado su regreso a los escenarios mexicanos.

MF