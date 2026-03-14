El actor Ryan Gosling aterrizó el día de hoy en Ciudad de México para presentar “Project Hail Mary”, la película en la que el canadiense, en su papel de astronauta de la NASA, viajó al espacio para mostrar a la humanidad que “el futuro no es algo que haya que temer, sino algo por descubrir”.

La estrella de Hollywood llegó al planetario del Papalote Museo del Niño, en el Bosque de Chapultepec, acompañado de los directores del largometraje Phil Lord y Christopher Miller, en un ambiente en el que se sintió como en casa, pues le recordó a sus dos pequeñas hijas, quienes aseguró fueron la fuente de inspiración para llevar a cabo esta producción de más de 150 millones de dólares.

“Quería crear algo para mis hijas y para su generación, sin intentar asustarlos. Esto no implicaba negar que en el futuro habrá problemas o muchas cosas por resolver, pero era ofrecerles algo diferente”, destacó Gosling en una rueda de prensa en la que contó su experiencia en este proyecto basado en la novela homónima de ciencia ficción de Andy Weir.

Para la adaptación a la gran pantalla, Gosling interpretó el personaje ficticio de Ryland Grace, un biólogo que pese a su nula experiencia como astronauta se convierte en la única esperanza para salvar a la humanidad.

Durante el viaje interestelar -en el que el objetivo es que no mueran las estrellas-, Grace encuentra a Rocky, una especie de piedra alienígena con la que aprende a comunicarse para colaborar en la salvación de sus planetas.

Al intérprete de 45 años le tocó involucrarse en la historia escrita por Weir en 2020, una etapa muy difícil para la industria del cine y para todos, ya que el mundo estaba confinado enfrentando la pandemia de la Covid-19, la más letal del presente siglo.

El actor relató que estuvo gran parte del metraje aislado de la gente, con fotos de miembros del reparto -entre ellos la alemana Sandra Hüller (Eva Stratt)-, así como con una marioneta que inicialmente daría vida a Rocky, lo que le trajo recuerdos de la pandemia.

“Pasé mucho tiempo solo frente a la cámara con una crisis existencial que no recomiendo a nadie”, confesó.

Para cuidar la salud mental del artista, el equipo de producción contrató al marionetista James Ortiz, quien terminó por ser la voz (en inglés) de Rocky y el compañero más cercano a Gosling durante el rodaje.

“Me ayudó a descubrir mi identidad en este personaje y a desarrollar una amistad real con Rocky, fue una locura (...) James empezó a leer las líneas del guion para mí, simplemente para ser un amigo”, subrayó.

En el ánimo de reconocer el esfuerzo de Gosling de que las infancias miren cada vez más al universo, el Papalote Museo del Niño le entregó una estrella certificada.

El encuentro del artista con los medios y sus seguidores mexicanos, quienes lo esperaban en las inmediaciones del museo, estuvo marcado por una frase: “Ryan, salva las estrellas”, una petición esperanzadora ante la tendencia pesimista frente al destino del mundo.

Esta no es la primera ocasión que el ganador del Globo de Oro, por su actuación en “La la Land” (2017), se adentra en la oscuridad del espacio, ya que en “First Man” (2018) encarnó al astronauta Neil Armstrong bajo la dirección de Damian Chazelle. La cinta llegará a las salas de cine en México el 19 de marzo.

EFE

“Project Hail Mary”

El profesor de ciencias Ryland Grace (Ryan Gosling) se despierta en una nave espacial a años luz de casa sin recordar quién es ni cómo ha llegado hasta allí. A medida que recupera la memoria, empieza a descubrir su misión: resolver el enigma de la misteriosa sustancia que provoca la extinción del sol. Deberá recurrir a sus conocimientos científicos y a sus ideas poco ortodoxas para salvar todo lo que hay en la Tierra de la extinción... pero una amistad inesperada significa que quizá no tenga que hacerlo solo.

CT