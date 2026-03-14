Conocida por su trayectoria en las telenovelas y por una carrera consolidada en la televisión latinoamericana, Angelique Boyer da ahora un nuevo paso al debutar en la pantalla grande con la comedia “Socias por accidente”, una película que ya se encuentra en salas de cine y que apuesta por un giro dentro de las fórmulas habituales del género: en lugar de centrarse en la rivalidad entre mujeres, la historia explora la posibilidad de la amistad y la complicidad.

En entrevista con EL INFORMADOR, la reconocida actriz explicó que ese fue precisamente uno de los elementos que la atrajeron del proyecto desde el principio.

Para Boyer, la película plantea una dinámica distinta a la que tradicionalmente ha dominado en muchas historias de comedia. “Esta comedia tiene algo muy bonito: dos mujeres que al principio están enfrentadas terminan descubriendo que pueden apoyarse”, compartió Boyer. “A veces la vida te sorprende y alguien que parecía tu rival termina convirtiéndose en una compañera o incluso en familia”, comentó.

La historia gira en torno a dos mujeres con personalidades muy distintas que, tras una serie de situaciones inesperadas -ambas se dan cuenta de que fueron engañadas por el mismo hombre-, en lugar de verse como rivales, encuentran la manera no solo de vengarse, sino de compartir camino. A lo largo de la trama, el conflicto inicial se transforma en una relación que mezcla confrontación, humor y finalmente solidaridad.

Para Boyer, el tono de la comedia también permite abordar situaciones que podrían ser dramáticas desde una perspectiva más ligera. “La comedia nos permite reírnos de cosas que podrían ser muy dramáticas. A veces cuando una mujer se enoja parece que arde Troya, pero aquí nos reímos de esas situaciones y las transformamos”, señaló.

Las actrices Angelique Boyer y Bárbara de Regil construyeron una relación de complicidad durante la filmación. CORTESÍA

Vínculos entre mujeres

En la película, Angelique Boyer comparte pantalla con Bárbara de Regil, con quien construye la relación central de la historia. La actriz explicó que la química entre ambas fue fundamental para que la dinámica de la película funcionara. “Fue un proceso muy bonito, porque aprendí mucho de todas las personas del equipo. Con Bárbara construimos esa relación desde la confianza y el respeto, y creo que eso se refleja en la pantalla”, afirmó.

El proyecto también reunió a un equipo con una presencia importante de mujeres tanto frente como detrás de la cámara, algo que Boyer considera significativo dentro de la industria. Pues no solo el proyecto fue encabezado por una mujer -la directora Ihtzi Hurtado-, sino que el elenco lo complementan: Gabriela Platas, Laura Flores, Issabela Camil y Lucía Uribe, rostros también reconocidos de los melodramas mexicanos.

Según Boyer, ese ambiente de colaboración influyó directamente en el resultado final de la película y en la manera en que se construyó la historia.

Para la actriz, “Socias por accidente” representa además una experiencia especial en su carrera: su primer trabajo cinematográfico después de años de protagonizar producciones televisivas. Boyer reconoció que el cambio de ritmo fue uno de los aspectos que más le llamaron la atención del trabajo en cine, especialmente en comparación con la intensidad de las producciones televisivas. Mientras que una telenovela puede extenderse durante meses o incluso más de un centenar de episodios, el rodaje de una película exige concentrar el proceso creativo en pocas semanas y construir un personaje en un tiempo mucho más reducido.

“Para mí fue un mundo nuevo. Estoy acostumbrada a proyectos muy largos en televisión, con muchísimos capítulos, y aquí el proceso es completamente distinto: unas cuantas semanas de rodaje para contar una historia en hora y media”, explicó

En este caso, la actriz interpretó a Alexa, un personaje que combina humor con momentos de vulnerabilidad. “Alexa fue un personaje muy interesante de construir porque tiene contradicciones, vulnerabilidades y también mucho humor”, comentó. “Habitar el personaje fue una experiencia muy especial porque era mi primera vez en la pantalla cinematográfica. Fue un mundo nuevo que se abrió para mí. Estoy acostumbrada a trabajar con historias muy dramáticas y aquí encontré algo diferente”.

A pesar de tratarse de su primera experiencia cinematográfica, Boyer aseguró que la recepción del público ha sido especialmente significativa para ella. El apoyo de sus seguidores -muchos de ellos provenientes de su trayectoria en televisión- ha sido un factor importante en esta nueva etapa.

“La reacción del público ha sido impresionante. No tengo palabras para agradecer el cariño que me han mostrado”, dijo. “Me llena el corazón. Siempre estoy muy agradecida con la gente que me acompaña, con quienes están pendientes de lo que hago, con quienes buscan mi trabajo. Que ahora me den la oportunidad de conocer a Alexa y de conocer esta historia con algo diferente es muy especial”.

Con esta película, Boyer se suma a una tendencia reciente dentro de la comedia mexicana que busca incorporar personajes femeninos y explorar vínculos distintos a los esquemas tradicionales del género. Para la actriz, el humor sigue siendo una herramienta poderosa para conectar con el público.

“No hay nada más humano que reírnos de nosotros mismos”, concluyó.

¿De qué trata “Socias por accidente”?

Alexa, una sofisticada relacionista pública, y Regina, una entrenadora intensa y directa, creen haber encontrado al hombre ideal, hasta que descubren que es el mismo.

Cuando se dan cuenta que Roy (Diego Klein) las engañó, les robó y además las dejó embarazadas, pasan de enemigas a socias en una misión tan absurda como divertida para atraparlo.

Entre celos, persecuciones, planes improvisados, identidades falsas y venganzas fallidas, estas dos mujeres que no podrían ser más distintas terminan formando una dupla caótica e inolvidable.

CT