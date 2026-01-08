Mhoni Vidente: Horóscopos para el fin de semana del 9 al 11 de enero

El segundo fin de semana de 2026 llega con movimientos astrales importantes que impulsan decisiones clave, cierres de ciclos y nuevas oportunidades en lo económico, lo sentimental y lo profesional.

Mhoni Vidente asegura que estos días estarán marcados por la intervención de energías espirituales, la presencia protectora de los arcángeles y señales claras del destino para cada signo del zodiaco.

Además, recomienda apoyarse en colores específicos, números de la suerte y pequeños rituales para potenciar las buenas vibras y abrir caminos hacia la prosperidad.

Aries

Este será un fin de semana decisivo para Aries, lleno de movimiento, determinación y oportunidades que no deben dejarse pasar. Es momento de actuar sin tanto análisis, ya que el universo te empuja a tomar decisiones importantes en el terreno laboral y económico.

Puede surgir una propuesta de trabajo, un nuevo proyecto o una invitación para asociarte en un negocio. En el amor, es tiempo de poner límites, cerrar relaciones tóxicas y apostar por vínculos más estables. El arcángel Miguel te protege y te ayuda a cortar energías negativas y envidias.

También es un buen momento para hacer cambios en tu imagen o retomar el ejercicio. Tus números de la suerte son 00 y 24, y los colores rojo y naranja te ayudarán a atraer fuerza, liderazgo y éxito.

Tauro

Tauro entra en un periodo de consolidación y estabilidad. Este fin de semana es ideal para poner en orden tus finanzas, tomar decisiones sobre compras importantes, trámites de casa, créditos o inversiones.

Hay grandes posibilidades de que recibas un dinero extra o una propuesta que mejore tu situación económica. En el amor, se abre la puerta para una relación seria o para fortalecer la que ya tienes. El arcángel Metatrón te guía para encontrar equilibrio y claridad en tus decisiones.

También es buen momento para cuidar la alimentación y el descanso. Tus números de la suerte son 06 y 12, y los colores verde y blanco atraerán prosperidad, tranquilidad y seguridad.

Géminis

Géminis vivirá días de noticias, movimiento y emociones intensas en el entorno familiar. Puede haber celebraciones, reuniones o incluso el anuncio de un embarazo o un compromiso. En el plano económico, comienzas a salir de un periodo de incertidumbre y se abren nuevas oportunidades laborales.

El arcángel Uriel te ayuda a ordenar tus ideas y a tomar decisiones más inteligentes con el dinero. En el amor, es momento de hablar con claridad y evitar malentendidos. También es un excelente fin de semana para iniciar cursos o estudios.

Tus números de la suerte son 22 y 60, y los colores amarillo y azul claro te ayudarán a atraer comunicación, suerte y armonía.

Cáncer

Cáncer estará rodeado de una energía muy positiva que le permitirá avanzar en proyectos que parecían detenidos. Este fin de semana es ideal para planear a futuro, hacer ajustes en el trabajo o tomar decisiones importantes relacionadas con la familia.

Puede llegar un dinero inesperado o una oportunidad de crecimiento profesional. El arcángel Gabriel te protege y fortalece tu intuición. En el amor, se fortalecen los lazos estables y para los solteros puede aparecer alguien con intenciones serias.

Es importante cuidar el estrés y dormir mejor. Tus números de la suerte son 04 y 33, y los colores blanco y plata atraerán protección, equilibrio emocional y claridad.

Leo

Leo entra en una etapa de renovación total. Este fin de semana es perfecto para cerrar ciclos, cambiar de imagen, reorganizar tu vida y dejar atrás resentimientos o frustraciones. En el trabajo, empiezas a ver la luz después de un periodo de conflictos o tensiones.

Puede llegar un reconocimiento o una recompensa económica. El arcángel Miguel te ayuda a limpiar malas energías y a recuperar la confianza en ti mismo. En el amor, se aclaran situaciones confusas y se toman decisiones definitivas.

Cuida tu salud, especialmente el descanso. Tus números de la suerte son 01 y 29, y los colores naranja y dorado atraerán éxito, vitalidad y buena fortuna.

Virgo

Virgo estará muy ocupado resolviendo trámites, documentos, asuntos legales o pendientes administrativos. Aunque el ritmo será intenso, los resultados serán positivos. Es un buen momento para arreglar papeles de trabajo, estudios, viajes o migración.

En el amor, se aclaran malentendidos y se fortalecen relaciones que valen la pena. El arcángel Chamuel te ayuda a encontrar paz emocional y equilibrio interior. Mhoni recomienda encender una vela roja el 9 de enero para activar la prosperidad.

Tus números de la suerte son 13 y 21, y los colores rojo y beige te ayudarán a atraer estabilidad, seguridad y avances rápidos.

Libra

Libra comienza a sentir una etapa de mayor equilibrio y estabilidad después de semanas de incertidumbre o tensión. Este fin de semana será ideal para organizar tus planes a futuro, tomar decisiones relacionadas con viajes, cambios de casa o nuevas inversiones.

En el plano económico, hay señales de un dinero extra, un pago atrasado o una oportunidad para mejorar tus ingresos. En el amor, puede reaparecer alguien del pasado con intenciones de retomar la relación, aunque deberás analizar si realmente vale la pena.

El arcángel Metatrón te guía para tomar decisiones sabias y evitar errores por impulso. Es un buen momento para cuidar tu imagen, tu descanso y tu vida social. Tus números de la suerte son 06 y 55, y los colores azul y rosa te ayudarán a atraer armonía, estabilidad y buenas oportunidades.

Escorpión

Escorpión tendrá un fin de semana movido en lo social, con invitaciones, reuniones o celebraciones, pero Mhoni recomienda no excederte y cuidar tu salud. En el trabajo, empiezas a consolidar una etapa de mayor estabilidad y reconocimiento.

Puede haber avances importantes en un proyecto que venía lento. En el amor, es tiempo de hablar con sinceridad y cerrar heridas del pasado. El arcángel Rafael te protege y te ayuda a sanar tanto en lo físico como en lo emocional.

El domingo puede llegar un ingreso inesperado o un regalo. Tus números de la suerte son 03 y 21, y los colores rojo oscuro y negro te ayudarán a atraer poder, protección y determinación.

Sagitario

Sagitario entra en una etapa de expansión, optimismo y crecimiento. Este fin de semana es ideal para planear viajes, iniciar proyectos nuevos o tomar decisiones importantes relacionadas con estudios o trabajo en el extranjero.

Mhoni recomienda encender una vela blanca el 9 de enero para reforzar la energía positiva y pedir deseos. El arcángel Uriel te acompaña para abrir caminos en lo económico y profesional. En el amor, hay reconciliaciones, nuevas oportunidades o noticias que te devuelven la ilusión.

Tus números de la suerte son 15 y 99, y los colores morado y azul fuerte te ayudarán a atraer suerte, protección espiritual y éxito.

Capricornio

Capricornio será uno de los signos más favorecidos en temas de dinero y trabajo durante este fin de semana. Puede surgir una invitación para iniciar un negocio, una sociedad o un proyecto que promete ser muy rentable a mediano plazo.

También podrías recibir un regalo importante o un reconocimiento por tu esfuerzo. En el plano personal, es momento de confiar más en ti y soltar el exceso de control. El arcángel Rafael te da protección, salud y prosperidad.

Es un buen fin de semana para cerrar acuerdos, firmar contratos o tomar decisiones financieras importantes. Tus números de la suerte son 26 y 30, y los colores café y verde atraerán estabilidad, crecimiento y seguridad.

Acuario

Acuario sigue brillando con una racha de buena suerte y cambios positivos. Este fin de semana será ideal para convivir, renovar energías, hacer cambios en casa o incluso modificar tu imagen.

En el trabajo, se presentan oportunidades para crecer, cambiar de puesto o iniciar algo nuevo. El arcángel Gabriel te ayuda a transformar lo negativo en oportunidades y a tomar mejores decisiones. En el amor, hay armonía, reencuentros o nuevas ilusiones.

También es posible que llegue un dinero inesperado. Tus números de la suerte son 15 y 90, y los colores azul turquesa y blanco te ayudarán a atraer claridad, buena fortuna y protección.

Piscis

Piscis estará muy protegido espiritualmente y con una sensibilidad especial para tomar decisiones correctas. Este fin de semana es ideal para cerrar ciclos, alejarte de personas tóxicas y concentrarte en tu bienestar emocional.

En el amor, se fortalecen relaciones estables y para los solteros puede aparecer alguien con intenciones serias. También puede surgir un plan de viaje o una invitación especial. En lo económico, empiezas a ver más estabilidad y tranquilidad.

El arcángel Rafael te acompaña en procesos de sanación y renovación interior. Tus números de la suerte son 08 y 66, y los colores verde agua y lila te ayudarán a atraer paz, amor y armonía.

MF