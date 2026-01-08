Bruno Mars revela nombre y fecha de su nuevo lanzamiento y enciende las redes

Después de una ausencia discográfica que se extendió por casi una década, Bruno Mars confirmó de forma oficial su regreso al estudio y a los lanzamientos musicales con un nuevo proyecto que marcará una etapa renovada en su trayectoria.

La confirmación llegó el pasado 7 de enero de 2026, cuando el cantante utilizó sus redes sociales para anunciar que su cuarto álbum de estudio ya está concluido. El material llevará por título The Romantic y su estreno está programado para el próximo 27 de febrero de 2026 en plataformas digitales.

INSTAGRAM/brunomars

En el mismo mensaje, el intérprete adelantó que el primer sencillo de esta nueva producción verá la luz este viernes 9 de enero, con la intención de ofrecer un primer vistazo al sonido que definirá a The Romantic.

Este lanzamiento representa su retorno como solista desde el impacto internacional que generó 24K Magic en 2016. No obstante, durante este periodo sin álbumes de estudio, Mars se mantuvo activo en la industria: encabezó una exitosa residencia en Las Vegas, integró el proyecto Silk Sonic y, más recientemente, figuró en las listas de popularidad en 2025 con colaboraciones como “Die With a Smile” junto a Lady Gaga y el tema viral “APT.” con Rosé de BLACKPINK.

Detalles del disco y posibles giras

INSTAGRAM/brunomars

Especialistas en música anticipan que el disco combinará influencias sonoras de corte clásico con una producción contemporánea, conservando los elementos rítmicos que han caracterizado su estilo a lo largo de los años.

Tras revelarse el nombre del álbum y su fecha de lanzamiento, en redes sociales comenzaron a surgir comentarios sobre una posible gira internacional que podría incluir a México, considerando la presentación que el artista ofreció en agosto de 2024.

Con estos anuncios, el año 2026 se perfila como una etapa clave dentro de la carrera de Bruno Mars, en un momento que refuerza su presencia constante dentro del panorama musical global.

