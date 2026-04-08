Jorge Drexler anuncia concierto en Guadalajara

El cantautor uruguayo Jorge Drexler regresará a Guadalajara para presentar su nueva etapa musical con un concierto en el Auditorio TELMEX, recinto que recibirá la “Gira Taracá”, un espectáculo concebido como una experiencia íntima y emocional que busca conectar al público a través de la palabra, la música y la sensibilidad escénica.

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¿Cuándo es el concierto de Jorge Drexler en Guadalajara?

La cita será el 27 de febrero de 2027 a las 21:00 horas, como parte del recorrido internacional con el que el artista comparte su más reciente material discográfico. La venta general de boletos iniciará el viernes 10 de abril a las 11:00 horas, disponibles a través de Ticketmaster y en las taquillas del Auditorio TELMEX, estas últimas sin cargos por servicio. Los precios van de los 990 a los mil 800 pesos, dependiendo de la zona.

Con más de tres décadas de trayectoria, Drexler se ha consolidado como una de las voces más singulares de la música contemporánea en español. A lo largo de su carrera ha publicado quince discos de estudio y ha llevado su propuesta a escenarios internacionales, construyendo un universo artístico caracterizado por la experimentación sonora y una profunda exploración poética.

Su obra destaca por entrelazar música, literatura y conocimiento, con letras que transitan entre la emoción y la reflexión científica, creando un lenguaje propio que busca tender puentes culturales y emocionales entre distintas sociedades.

“Taracá”, el nuevo capítulo de Drexler

El concierto forma parte de la promoción de “Taracá”, un álbum que representa un nuevo capítulo creativo para el músico. El proyecto plantea un diálogo entre generaciones, territorios y estilos musicales, tomando como eje el candombe uruguayo, ritmo que funciona como hilo conductor del disco. A través de once composiciones, el material combina la fuerza del tambor con una narrativa lírica que privilegia la palabra como elemento central.

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El título del álbum —una aféresis de “estar acá”— juega también con el pulso del tambor chico y propone una idea de comunidad musical. El trabajo reúne colaboraciones con artistas y agrupaciones de distintos contextos, entre ellos la Rueda de Candombe, Américo Young, la murga Falta y Resto, la rapera puertorriqueña Young Miko, el guitarrista Julio Cobeli y la cantaora flamenca Ángeles Toledano, configurando un mosaico sonoro que dialoga con diversas tradiciones musicales.

La producción estuvo a cargo de Lucas Piedra Cueva, Mauro, Tadu Vázquez, Gabo Lugo, Facundo Balta y el propio Drexler, con mezcla de Carles “Campi” Campón y masterización de Fred Kevorkian.

Para esta gira, el cantautor presenta un espectáculo completamente renovado, acompañado por siete músicos en escena. La propuesta escénica retoma el espíritu colectivo del álbum y coloca al candombe como eje rítmico del concierto, donde las canciones de Taracá compartirán espacio con temas emblemáticos de su repertorio.

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