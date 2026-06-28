Jessica Alba y sus hijas se viralizan por foto en el Mundial 2026

La reciente aparición de Jessica Alba junto a sus hijas en el Mundial 2026 acaparó las miradas digitales en un momento viral más de la Copa del Mundo y el interés por la misma de parte de distintas figuras de Hollywood.

Un encuentro deportivo con presencia estelar

En el partido entre las selecciones de Estados Unidos y Turquía que se disputó este en el Estadio Los Ángeles, se dieron cita diversas celebridades que presenciaron la caída del equipo nacional frente a unos turcos que ya se encontraban eliminados.

Durante la jornada, las cámaras y los asistentes captaron a diversas personalidades del entretenimiento que acudieron para apoyar a la escuadra estadounidense.

Entre los rostros conocidos destacaron figuras como Brad Pitt, Edward Norton y Paris Hilton, quienes ocuparon los palcos preferenciales del estadio californiano.

La fotografía que capturó la atención

Sin embargo, fue la actriz y empresaria Jessica Alba quien generó mayor conversación en las plataformas digitales tras publicar una fotografía desde las gradas.

La imagen consistió en una selfi casual donde aparece acompañada de sus dos hijas mayores, Honor de 18 años y Haven de 14 años.

La familia vistió atuendos relajados; la actriz optó por un top negro de cuello halter, pantalones de mezclilla oscuros y una chaqueta blanca deportiva.

Las adolescentes también lucieron ropa cómoda y veraniega, acompañadas por dos amigas cercanas que se sumaron a la experiencia mundialista.

Reacciones y crecimiento de las adolescentes

La publicación se viralizó rápidamente debido al notable crecimiento de las jóvenes, quienes llevaban tiempo sin aparecer en eventos públicos masivos.

Los usuarios de redes sociales destacaron el parecido físico entre la madre y sus hijas, recordando sus antiguas apariciones en alfombras rojas infantiles.

La interacción digital se centró en la naturalidad del momento, alejándose de las producciones fotográficas habituales en las celebridades de su nivel.

Este tipo de salidas familiares resulta poco frecuente en los perfiles públicos de la actriz, lo que incrementó el interés de sus seguidores.

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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OB