J Balvin presenta versión de 'Jump' de Van Halen como himno para el Mundial

El cantante colombiano J Balvin considera que la música y el deporte comparten una capacidad única para unir a las personas, una conexión que, asegura, forma parte de su identidad cultural. “Los momentos más grandes de felicidad en nuestra historia muchas veces están ligados al deporte. Claro que también a la música, pero el deporte tiene ese poder de unir a todo un país y crear una energía muy positiva”, comentó el artista al hablar sobre la influencia del deporte en Colombia.

El reguetonero participa en la creación del himno oficial de Coca-Cola para la Copa Mundial de la FIFA 2026, una reinterpretación del clásico ‘Jump’ de Van Halen. En esta nueva versión colaboran también el baterista Travis Barker, la cantante Amber Mark y el virtuoso guitarrista Steve Vai.

La invitación para formar parte del proyecto surgió el año pasado, cuando Joshua Burke, jefe global de marketing de música y cultura de Coca-Cola, le propuso sumarse a la iniciativa. Sin embargo, Balvin admite que al principio sintió cierta cautela ante la idea de reinterpretar una canción tan icónica.

Un rompecabezas para el artista

“Soy muy cuidadoso con este tipo de temas. Es como tocar la Mona Lisa”, señaló el artista, quien explicó que optó por un enfoque creativo distinto para evitar comparaciones directas con la versión original. “Tenía muchísimo respeto por un himno así, así que encontrar el equilibrio fue como armar un rompecabezas”, concluyó.

La voz rica y cristalina de Mark es la primera que se escucha en la pista; ella canta la letra original en inglés. Vai transforma su icónica guitarra; Barker potencia su percusión . La mayor diferencia está en las aportaciones de Balvin. Escribió un verso nuevo —en español— sobre una producción cortesía de su colaborador L.E.X.V.Z , un sonido que describe como "funk brasileño con cuerdas duras, algo así como hip hop".

"'Jump' no es una canción de futbol", dijo sobre la original. "Por eso tuve que poner el amor y la pasión latinos por el futbol (en la letra)". "El futbol es nuestro idioma / Aquí todos somos mi gente", rapea. "El futbol consiste en reunir a todo el mundo", afirma.

El mensaje politico

Es un mensaje especialmente resonante mientras aficionados y organizadores deportivos consideran las maneras en que la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump podría afectar el torneo.

"Ojalá esta administración abra la mente y vea que esto es un evento mundial. Esto es para todos nosotros. Que la gente de verdad se divierta, disfrute y demuestre que Estados Unidos definitivamente puede organizar una Copa Mundial", señaló Balvin.

La nueva "Jump", que sale el viernes, se lanzó a través del recién creado sello interno de Coca-Cola, Real Thing Records, en alianza con Capitol Records. El video de "Jump", dirigido artísticamente y diseñado por McFlyy, está ilustrado al estilo del anime, lo que refuerza su objetivo de reflejar el interés cultural global.

Coca-Cola ha sido patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA desde 1978 y ha producido varios himnos propios para el evento, entre ellos "Colors" de Jason Derulo en 2018 y una reinterpretación de "A Kind of Magic" de Queen en 2022 con la participación de la cantante mexicana Danna Paola, la rapera egipcia Felukah y la cantante saudí TamTam.

"Reimaginar una canción tan icónica como 'Jump' de Van Halen conllevó un verdadero sentido de responsabilidad", escribió Burke en una declaración exclusiva. "Los cuatro artistas se volcaron en el proceso como si este fuera su propio sencillo.

Nuestro objetivo era crear un himno que celebrara todo el espectro de emociones del torneo y que se sintiera igual de poderoso en un estadio que sonando a todo volumen desde un auto con tus amigos. Pudimos lograr exactamente eso".

¿Y Balvin? Espera que la gente responda a la energía de la canción y que de verdad la vea como "una canción de futbol, ¿sabes? Y que la gente conecte con ella". Y eso es futbol — no soccer. No te confundas. "Ni siquiera sé qué es 'soccer'. Siempre ha sido futbol", bromeó.

