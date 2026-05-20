Intocable trae a Guadalajara su escenario 360

Después de más de tres décadas de trayectoria, Intocable sigue apostando por la misma fórmula que los convirtió en uno de los referentes más sólidos de la música tejana y norteña: hacer canciones desde la honestidad y conectar con el público sin perseguir tendencias. Ahora, la agrupación regresará a Guadalajara el próximo 23 de mayo de 2026 con un espectáculo en la Plaza de Toros Nuevo Progreso como parte de su “Cultura Tour 2026”.

En entrevista con EL INFORMADOR, René Orlando Martínez, percusionista del grupo, aseguró que la visita a la capital jalisciense representa una fecha especial dentro de la gira.

“Regresar a Guadalajara para nosotros es algo muy bonito, es algo que nos pone una sonrisa cada vez que vemos Guadalajara en el itinerario. Nos llena de gusto. Ahora ir a la plaza de toros por primera vez y dar un show ahí es algo diferente para la gente de Guadalajara. Esperemos que todos estén presentes ese día para disfrutar de nuestro show”.

La agrupación llegará con un escenario 360 y una producción distinta a la de otras giras. Aunque el repertorio conservará buena parte de los temas clásicos que han acompañado al grupo durante 33 años, el espectáculo visual tendrá un peso importante dentro del concierto.

“Lo único que cambia es el espectáculo, la producción, diferentes escenarios, diferentes pantallas, diferentes iluminaciones. Nosotros no bailamos ni brincamos. Damos el show de música y dejamos que las pantallas y la producción hagan todo lo demás”.

René explicó que el formato circular del escenario les ha permitido generar una experiencia distinta con el público, especialmente en plazas grandes. El escenario giratorio, señaló, busca mantener cercanía con todos los asistentes.

“El escenario da vueltas y atrás tiene sus pantallas, entonces, la gente nunca deja de vernos. Si no nos ve de frente, nos ve en las pantallas. Es algo que empezamos a hacer y nos funcionó muy bien. La gente lo ha recibido bastante bien y estamos muy contentos de que Guadalajara sea parte de esto”.

A lo largo de su carrera, Intocable se ha distinguido por mezclar elementos norteños con influencias de otros géneros, algo que les permitió construir un sonido propio sin desprenderse de sus raíces. Para René, la permanencia del grupo tiene relación directa con esa identidad que nunca intentó seguir modas pasajeras.

“La música de nosotros siempre fue algo que construimos con influencias diferentes y juntamos todo para hacer un solo estilo. Ver nuevas generaciones conectando con nuestra música nos da muchísimo gusto. El propósito siempre fue conectar con la gente, no importaba si les gustaba el pop, el rock, el mariachi o el norteño. Queríamos hacer una música universal”.

El músico considera que esa autenticidad también abrió camino para otras agrupaciones que decidieron experimentar sin miedo a ser encasilladas dentro de un género.

“No tener miedo es muy importante. Cuando haces algo que te nace, es mucho más duradero. Muchas veces hay artistas que se montan en cosas nuevas que están funcionando, pero cuando eso no es lo tuyo no vas a durar mucho tiempo. Nosotros nos propusimos hacer cosas diferentes y no tuvimos miedo a hacer cambios”.

René recordó que el crecimiento de Intocable fue paulatino y construido desde escenarios pequeños, tocando incluso ante públicos reducidos con tal de ganar nuevos escuchas.

“Empezamos trabajando en lugares chicos. Nosotros les decíamos a los empresarios: ‘lo que haya, páguenlo, pero póngannos para que la gente nos escuche’. Aunque fueran las primeras 200 personas de un evento grande, nosotros queríamos conectar con ellas porque sabíamos que iban a correr la voz”.

Esa filosofía, asegura, sigue intacta pese a llenar arenas, estadios y ahora una plaza de toros en Guadalajara.

“La verdad no nos la creemos. Somos una agrupación que le toca igual a 100 personas que a 30 mil. Vamos a hacer el mismo show y le vamos a echar las mismas ganas siempre. Nunca pensamos que ya somos muy grandes o algo así. Somos los mismos músicos haciendo lo mismo”, finalizó.

AGÉNDALO

Concierto con Intocable, 23 de mayo, a las 19:00 horas, en la Plaza de Toros Nuevo Progreso.

René Orlando Martínez. Percusionista del grupo Intocable. AFP

Herencia generacional

Uno de los aspectos que más impacta al grupo es ver cómo su música ha atravesado generaciones enteras. René relató que hoy es común encontrar en los conciertos a jóvenes que crecieron escuchando las canciones del grupo a través de sus padres o abuelos.

“Nos da mucho gusto cuando la gente joven nos dice que nos escuchaban por sus papás o cuando los dejaban con el abuelo. Ahora ellos son los que van a nuestros conciertos. Que la música pase de generación en generación es algo que nunca nos propusimos, pero qué bueno que así sea”.

Aunque Intocable es considerado uno de los grupos más importantes del regional mexicano contemporáneo, René insiste en que la agrupación mantiene los pies en la tierra y entiende su carrera como un trabajo construido desde la constancia.

“No es muy diferente a cualquier otro trabajo. Estamos agradecidísimos con nuestra gente mexicana y latina por todo lo que ha hecho por nosotros. La responsabilidad es la misma que cualquier persona tiene en su trabajo. Cuando haces las cosas bien, llegan los frutos”, compartió.