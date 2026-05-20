El actor Sebastian Stan afirmó el día de hoy en una rueda de prensa en el Festival de Cannes que en Estados Unidos hay “una situación realmente muy grave” que no es “para tomar a la ligera”.

Stan, que interpretó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la película “The Apprentice” (“El aprendiz”, 2024), citó: “La concentración de los medios, la censura, las amenazas, las supuestas demandas que parecen no tener fin pero que en realidad no llegan a ninguna parte...”.

Algo que en su opinión “ya se veía venir” y recordó que cuando hicieron la película “The Apprentice”, que cuenta la escalada al poder de Trump, ya se encontraron con ese tipo de problemas, explicó durante la presentación en Cannes del filme “Fjord”, de Cristian Mungiu.

Trump intentó detener el estreno en Cannes en 2024 de “The Apprentice”, dirigida por Ali Abbasi, tras calificarla de “basura”, mientras que su equipo de campaña -las elecciones presidenciales se celebraban en noviembre de aquel año- aseguró que el filme era “pura difamación maliciosa”.

“Tres días antes del festival (de Cannes) no estábamos seguros de si la película se proyectaría”, dijo Stan, que recordó que todo eso ocurrió antes de otros ataques contra la libertad de expresión por parte de Trump, como el que sufrió el presentador Jimmy Kimmel, cuyo programa incluso fue temporalmente suspendido a petición del presidente de Estados Unidos.

El actor, de origen rumano, y que se ha hecho muy popular por su participación en las películas de superhéroes de Marvel encarnando a Bucky Barnes / Winter Soldier, se mostró muy serio cuando habló de todo esto.

Cuando un periodista le preguntó sobre su experiencia con “The Aprentice”, que dio lugar a sus opiniones sobre Trump, en la sala se escucharon algunas risas. Y él afirmó: “Para ser honesto, no es un asunto para tomar a la ligera”.



Divide opiniones

Por su parte, el rumano Cristian Mungiu provocó una clara división de opiniones con su compleja y deliberadamente ambigua “Fjord”, la película protagonizada por Renate Reinsve y Sebasian Stan que analiza en profundidad la doble moralidad sin tomar partido por nadie.

Lo que plantea el realizador es “qué pasa si tus valores no corresponden con la sociedad en la que vives”. “Esperamos vivir en una sociedad moderna que defiende a sus minorías, pero ¿es que hay buenas y malas minorías? Yo no lo creo”, explicó en una rueda de prensa en Cannes, donde el filme compite por la Palma de Oro.

CT