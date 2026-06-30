La fase de Mercurio retrógrado ya comenzó y el universo trae una sacudida directa a las emociones. Del 29 de junio al 23 de julio de 2026, los astros alteran la comunicación, la tecnología y las decisiones personales. Conoce las acciones que debes evitar para sobrevivir a esta temporada sin drama y aprende a canalizar esta energía sin desesperar en el intento.

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El fenómeno astronómico ocurre esta vez bajo el signo de Cáncer. Esto significa que los efectos afectarán de forma directa los terrenos del hogar, los recuerdos familiares, los lazos afectivos y la nostalgia del pasado.

La astrología explica que el planeta en cuestión rige el intercambio de mensajes, los traslados y los dispositivos electrónicos. Durante estas tres semanas, surgen malentendidos o fallas imprevistas en herramientas de trabajo cotidiano.

A pesar de la mala fama de este ciclo, los expertos aclaran que no sabotea tu camino. Funciona como un llamado del cosmos para disminuir la velocidad y evaluar cada paso antes de ejecutarlo.

Cuidado con la tecnología y los trámites legales

Una de las principales advertencias tiene que ver con los documentos legales. Evita estampar tu firma en acuerdos financieros, laborales o inmobiliarios en este periodo si cuentas con la opción de postergarlos. Los descuidos o modificaciones posteriores son comunes bajo esta influencia.

En las plataformas de comercio electrónico como Amazon, las adquisiciones impulsivas de computadoras o teléfonos inteligentes pueden provocar insatisfacción. Si requieres estrenar un dispositivo de forma urgente, inspecciona los términos de garantía.

Los viajes también entran en la zona de riesgo astrológico. Antes de abordar un vuelo o reservar hospedaje, valida los horarios, las rutas de conexión y el estatus de identificaciones oficiales para eludir contratiempos en salas de abordar.

El riesgo de los mensajes impulsivos del pasado

El tránsito por el signo de Cáncer revive la melancolía y el deseo de contactar a personas de tu historial amoroso. La tentación de enviar textos a una expareja se incrementa, pero las consecuencias suelen reactivar viejos conflictos.

Las discusiones subidas de tono en canales de mensajería digital representan otro peligro recurrente. Revisa el contenido de tus correos o chats antes de enviar una réplica cargada de enojo o frustración momentánea.

Las decisiones drásticas respecto a mudanzas o rupturas definitivas deben enfriarse. Date un margen de varios días para analizar el panorama completo con la cabeza fría y sin presiones externas.

Estrategias de organización frente al caos astronómico

La regla de oro consiste en no caer en pánico ni culpar a los movimientos estelares de todos los problemas cotidianos. Este lapso impulsa la reestructuración y la limpieza de dinámicas que arrastras desde hace meses.

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La atención a los pequeños datos previene incidentes mayores. Verificar dos veces las direcciones de envío en aplicaciones de transporte como Uber o confirmar los archivos adjuntos te salvará de malentendidos innecesarios.

Navegar por este periodo requiere paciencia extra hacia los demás y hacia ti mismo. El objetivo del tránsito no es frenar tus proyectos, sino transformarse en una pausa útil para corregir el rumbo.

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