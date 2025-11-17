Horóscopos de Walter Mercado en la semana del 17 al 23 de noviembre

Aries

Esta semana será activa. Mercurio retrógrado en Escorpio activará tu zona de transformación, lo que traerá conversaciones profundas e incómodas, secretos por revelar y decisiones impostergables.

La Luna nueva en Sagitario abrirá un portal para la expansión espiritual, estudios, viajes o nuevas creencias y formas de pensar, el Sol en Sagitario te impulsará a encontrar sentido a lo que antes no entendías, a salir del encierro mental y a reconectar con tu fuego interno. Esta semana es para atreverse a mirar más allá del miedo.

Tauro

Esta semana será intensa. Mercurio en Escorpio, que es su signo opuesto, afectará sus relaciones más cercanas, las conversaciones con su pareja o persona de interés se volverán más intensas, al igual que con socios o personas clave en sus negocios.

La luna nueva en Sagitario los anima a transformar estas relaciones mediante su presencia y esfuerzo, incluyendo el dinero compartido y la intimidad. El sol en Sagitario les pide que suelten el control y confíen en el orden divino. Esta semana es para entregarse emocionalmente sin perder su equilibrio.

Géminis

Esta semana es para ti. Mercurio, tu planeta regente, al entrar en Escorpio, te hará más introspectivo , tu atención se centrará en tu salud, tus rutinas diarias y tu trabajo.

La Luna nueva en Sagitario influirá en tu área de pareja, trayendo nuevos inicios en tus relaciones o en la forma en que te conectas con tu ser amado. Si no tienes pareja, podrías encontrar a alguien especial. El sol en Sagitario te mostrará que lo que percibes en otra persona, tanto lo positivo como lo negativo, es un reflejo de ti mismo.

Cáncer

Esta semana es de expresión y recuperación. Mercurio en Escorpio potencia la creatividad, la relación con el placer y la forma de amar, acercándote más a la persona de interés.

La luna nueva en Sagitario te anima a renovar tu rutina, salud y forma de trabajo. El sol en Sagitario te impulsa a organizar tu vida con más sentido. Es una semana para integrar lo emocional en lo cotidiano y disfrutar sin culpa.

Leo

Un período único comienza para ti, pues Mercurio en Escorpio influye en tu hogar, raíces e historia familiar, lo que requiere conversaciones profundas con seres queridos que pueden tanto abrir como sanar heridas.

La luna nueva en Sagitario activa tu creatividad, hijos, placer y expresión auténtica. El sol en Sagitario te devuelve tu fuego, luz y poder interno. Esta semana es para reconectar con tu alegría, arte y deseo.

Virgo

La influencia de Mercurio en Escorpio hace que su comunicación sea más precisa, intensa y efectiva. La luna nueva en Sagitario es una invitación a renovar el hogar, tanto en el aspecto emocional como físico, organizando, cambiando y remodelando para lograr una energía más liviana, clara y despejada.

El sol en Sagitario insta a revisar los sentimientos, especialmente los emocionales. Esta semana es propicia para hablar con honestidad y también para prestar atención a lo que no se expresa verbalmente.

Libra

Tu estabilidad económica está en camino, pues Mercurio en Escorpio influye en tus valores, dinero y autoestima , por lo tanto, es crucial que revises tus ingresos y cómo los administras para cumplir tus obligaciones.

La luna nueva en Sagitario te anima a comunicarte libremente, a escribir, enseñar o expresar tus sentimientos. El sol en Sagitario te otorga una voz. Esta semana, reconoce tu valor y compártelo sin temor.

Escorpio

Mercurio entra en Escorpio, haciendo a los nacidos bajo este signo más magnético e introspectivos, su mente será aguda para investigar, sanar y transformar lo que les disgusta o no les hace felices.

La luna nueva en Sagitario activará su sector económico, trayendo nuevos comienzos en trabajo, ingresos y oportunidades de inversión. El sol en Sagitario les pide expandir su visión sobre el buen uso del dinero.

Sagitario

Durante la semana, este signo experimentará una gran cantidad de energía en su signo. La luna nueva en Sagitario simboliza un renacimiento emocional y espiritual, lo que es propicio para liberarse de cargas emocionales, miedos y dependencias para alcanzar la felicidad.

El día 21, el sol ingresa en Sagitario, lo que encenderá la energía vital del signo. Mercurio en Escorpio aconseja a Sagitario revisar su mundo interior antes de embarcarse en nuevas experiencias. Esta semana es ideal para establecer intenciones, celebrar el cumpleaños con rituales y reconectar con el propósito personal.

Capricornio

Mercurio en Escorpio activa el área de redes sociales, los sueños compartidos y el círculo de amistades. Las conversaciones grupales pueden sacar a la luz verdades incómodas, pero esenciales para mantener las relaciones.

La luna nueva en Sagitario te anima a dejar ir ya cerrar ciclos internos con personas que te causan amargura. El sol en Sagitario ilumina tu mundo secreto. Te liberas de cargas emocionales y de un equipaje insostenible para buscar la felicidad.

Acuario

Esta semana debes alinear tu propósito con tu comunidad, tus prójimos y aquellos que necesitan tu ayuda. Mercurio en Escorpio influye en tu vocación, imagen pública y metas personales, por lo que es un buen momento para revisar tus planos profesionales a fondo y enfocarlos en cómo puedes servir mejor a los demás.

La luna nueva en Sagitario activa tus redes sociales, dándote la oportunidad de brillar y destacarte entre la competencia. El sol en Sagitario te impulsa a expandirte a través de otros.

Piscis

Esta semana debes integrar tus hechos espirituales a tu realidad. Mercurio en Escorpio activará tu fe, tus estudios metafísicos o esotéricos y tu filosofía de vida. Es un buen momento para revisar tus creencias religiosas y aceptar nuevas verdades.

La luna nueva en Sagitario influirá en tu vocación, trayendo nuevos comienzos en tu imagen pública o profesional. Es el momento ideal para buscar un mejor trabajo. El sol en Sagitario te insta a mostrarte con autenticidad.

