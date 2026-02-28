Este domingo 1 de marzo, en punto de las 20:00 horas, Shakira pondrá a bailar a todos los asistentes al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), en un histórico show completamente gratuito.

El evento masivo puesto a desarrollarse en uno de los espacios públicos más emblemáticos del país podrá ser disfrutado por espectadores que no se encuentren en el centro de la capital de la nación.

¿Dónde ver la transmisión del concierto de Shakira?

Al momento del anuncio del concierto, la colombiana aseguró que el espectáculo sería transmitido a través de las redes sociales oficiales de la cantante en las plataformas digitales. De tal manera que tendrás que estar atento a los perfiles oficiales de Shakira de YouTube, Instagram, Facebook y TikTok, para seguir el concierto en tu dispositivo preferido.

Recuerda que la transmisión comenzará a las 20:00 horas del tiempo del centro de México, por lo que podrás ver el concierto desde cualquier parte del país.

Habitantes de la Ciudad de México también tendrán otros medios para ver a Shakira

De igual forma, si deseas ver el concierto de Shakira, pero no te animas a asistir al Zócalo, el ayuntamiento de la CDMX instalará pantallas gigantes en distintos puntos de la metrópoli. Podrás ver el espectáculo desde las siguientes calles:

20 de Noviembre

Pino Suárez

5 de Mayo

Estas calles aledañas al Zócalo permitirán seguir el espectáculo sin estar frente al escenario, como alternativa al ambiente colectivo sin necesidad de ingresar a la plancha central.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

