David Velasco de Porter critica la apología de la violencia en la música

Tras los hechos ocurridos el pasado domingo 22 de febrero, David Velasco, vocalista de Porter, aprovechó los recientes hechos ligados a "Nemesio "El Mencho" Cervantes, líder del Cártel Nueva Generación (CNG) para cuestionar cómo los corridos relacionados al crimen organizado influyen en la cultura y la violencia,El domingo anterior, 20 estados del país se convirtieron en escenario de bloqueos, disturbios y tiroteos, luego del operativo en Tapalpa, Jalisco, donde fue localizado el narcotraficante más poderoso de México. La situación despertó reacciones dentro de la industria musical.A través de su cuenta de Instagram, Velasco publicó dos mensajes que resumen su opinión. En uno escribió: "La música que normaliza la violencia y glorifica la cultura del narco también educa; y lo que educa, tarde o temprano, se refleja en el país".En otro agregó:"Lo que ayer se cantó diversión y poder, hoy se vive con miedo", con el que señaló cómo la violencia termina por afectar a toda la sociedad.Algunos colegas apoyaron su postura. El productor y compositor de indie rock Siddhartha comentó:"Tristemente amigo, además de la música también es el cine, las series, los videojuegos y todo lo que hace que la violencia se transforme y se consuma en un entrenamiento".Pero no todos estuvieron de acuerdo. Algunos seguidores señalaron que culpar solo a la música simplifica un problema que es más complejo:"El trasfondo de lo que consume cada individuo es más complejo para solo señalar y culpabilizar", "Yo escuchaba @cannibalcorpseofficial y nunca hice daño a nadie; escuchaba "Deicide" y jamás quemé una iglesia o un cristiano. La música son consecuencias sociales, no causas, no coincido", escribieron.