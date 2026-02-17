Horóscopo Chino: Qué signos serán los más favorecidos en el Año del Caballo de Fuego

El Año Nuevo Chino 2026 comenzará de manera oficial el 17 de febrero, dando paso al Año del Caballo de Fuego, un periodo que se mantendrá vigente hasta el 5 de febrero de 2027, de acuerdo con el calendario lunar tradicional. Esta conjunción entre el Caballo y el elemento Fuego es poco común dentro del ciclo sexagenario de la astrología china, por lo que se le atribuye una energía particularmente intensa, asociada con movimiento, ambición, determinación y transformaciones relevantes en distintos ámbitos de la vida.

De acuerdo con la tradición astrológica china, cada año imprime una influencia específica en las personas, determinada tanto por el animal que lo rige como por el elemento que lo acompaña —madera, fuego, tierra, metal o agua—, factores que definen el tono energético del periodo.

En este contexto, el Caballo de Fuego simboliza empuje, deseo de independencia y capacidad de liderazgo, además de impulsar proyectos audaces; sin embargo, también puede propiciar emociones intensas y retos importantes si su energía no se gestiona con mesura y equilibrio.

Signos favorecidos en el Año del Caballo de Fuego

CABALLO

Para el Caballo, este ciclo marca un punto de máxima visibilidad, transformación y crecimiento personal. Es un periodo clave para reinventarse y avanzar con decisión. La energía intensa favorece la eliminación de bloqueos y abre caminos que antes parecían cerrados. Se potencia la ambición y surgen oportunidades para cambios radicales en lo profesional, así como para proyectos independientes.

El magnetismo personal aumenta notablemente y la vitalidad se siente en todos los ámbitos. La clave estará en dirigir bien la energía y evitar la dispersión por querer abarcar demasiado. Incluso podrían reaparecer vínculos afectivos del pasado.

TIGRE

El Tigre atraviesa un periodo de puertas abiertas, impulsado por una energía compatible que favorece el crecimiento y el éxito. Las oportunidades laborales se multiplican, con posibilidades de ascensos, mejoras económicas y reconocimiento profesional.

En el plano personal, la vida social y amorosa se vuelve intensa y apasionada. Pueden darse mudanzas, viajes o nuevos proyectos que aportan entusiasmo y expansión. Será fundamental moderar la impulsividad natural para no tomar decisiones apresuradas. Es un año ideal para liderar, emprender y destacarse con fuerza.

PERRO

Para el Perro, se abre una etapa positiva y alentadora, marcada por mayor creatividad, acción y bienestar emocional. Surgen oportunidades profesionales que exigirán atención y apertura ante lo inesperado. Los viajes resultan favorables, ya sea por motivos laborales, familiares o personales.

En el plano económico se percibe una mejora clara, con opciones de crecimiento que permiten concretar planes postergados. En el amor, predomina el entendimiento, con más acuerdos que conflictos, lo que fortalece los vínculos y la estabilidad afectiva.

CABRA

La Cabra recibe un impulso energético que favorece la comunicación, la expresión y las nuevas actividades. Es un periodo fértil para desplegar el lado creativo y transformador, con mayor confianza en la propia sensibilidad.

El plano afectivo se renueva con un aire fresco que invita a vivir experiencias distintas y a soltar cargas del pasado. Se presentan momentos románticos e inspiradores que pueden derivar en decisiones importantes, como iniciar o consolidar relaciones . La vida social se intensifica y aparecen personas significativas que dejan huella duradera.

