Star Wars estrena tráiler de "The Mandalorian y Grogu", el nuevo episodio de la saga (VIDEO)

Hace unos momentos, Disney lanzó el nuevo tráiler para The Mandalorian y Grogu, la nueva película de la exitosa saga de historias encapsuladas bajo el concepto Star Wars. El estreno de esta nueva narración significará el regreso de la franquicia a la pantalla grande tras siete años de ausencia. Además, el filme llegará a salas de cine luego de la exitosa serie de Disney+, protagonizada por estos personajes.

En el tráiler aparece “Din Djarin” como protagonista, quien se enmarca en una nueva misión junto a “Grogu”, su pequeño hijo adoptivo que ha conquistado al mercado fanático de este universo ficticio. Tras años trabajando juntos, ahora deberán cumplir una misión puesta por la Nueva República.

Como protagonista destaca el carismático Pedro Pascal, quien ha sido un rostro insignia de esta y otras famosas historias de los últimos años. Y esta vez será acompañado de Sigourney Weaver, con una impresionante piloto de combate; Jeremy Allen White como “Rotta”, el hijo del líder criminal “Jabba the Hutt”; y Jonny Coyne como un despiadado señor de la guerra imperial. Además se espera que aparezcan “Zeb Orrelios”, “Babu Frik” o el villano “Embo”, aunque esto no ha sido confirmador por las imágenes.

En el tráiler se plantea una galaxia llena de peligros. Esto bajo el contexto de la caída del Imperio, pero con algunos ecos del pasado, especialmente de señores de guerra imperiales, que siguen dispersos por el espacio. Por ello, la Nueva República trabaja para culminar por todo lo que luchó la Rebelión.

The Mandalorian y Grogu se estrena en cines el próximo domingo 22 de mayo de 2026. El tráiler ha sido mejor recibido que el avance que se presentó hace unos días durante la final del Super Bowl LX a juzgar por la respuesta en redes sociales. A continuación te dejamos el video:

