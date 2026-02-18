Hilary Duff en México: ¿Cuánto cuestan los boletos incluyendo cargos por servicio?

Hace poco Hilary Duff anunció su regreso a México con su gira The Lucky Me Tour , el cual marcará un reencuentro entre ella y sus fanáticos de viejas y nuevas generaciones.

Gracias a la serie de Disney Channel, Lizzie McGuire, la actriz y cantante alcanzó la fama internacional. Al mismo tiempo, se consolidó su carrera musical con álbumes como Metamorphosis y Most Wanted.

En su momento, Hilary Duff fue un gran ícono adolescente, especialmente en la década de los 2000's. Hoy en día, la artista ha evolucionado, crecido y es madre de 4 hijos.Su público se ha ampliado entre las personas de su misma edad, algunas casadas y con hijos, al mismo tiempo que jóvenes que disfrutan de su música con la misma emoción.

El 2025 marcó su regreso oficial a los escenarios, luego de casi 18 años sin realizar giras . En Small Rooms, Big Crowds, la artista retomó su carrera musical en donde mezcla sus grandes éxitos con sus nuevos proyectos.

Fecha y precios de su concierto en México

Con The Lucky Me Tour Hilary Duff regresará a nuestro país con un concierto en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México , en poco menos de un año.

La cita es el 12 de febrero del 2027, y además de pasar por México, la cantante visitará distintas ciudades de países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia.

Asimismo, los precios para el conciertos tienen 6 niveles dentro de las secciones del recinto.

Estos son los precios oficiales:

Nivel A: de 4 mil 439 a 7 mil 546 pesos

de 4 mil 439 a 7 mil 546 pesos Nivel B: de 3 mil 477 a 5 mil 346 pesos

de 3 mil 477 a 5 mil 346 pesos Nivel C: de 2 mil 455 a 3 mil 675 pesos

de 2 mil 455 a 3 mil 675 pesos Nivel E: de mil 91 a mil 339 pesos

Paquetes VIP

VIP 1: 16 mil 781 pesos

16 mil 781 pesos VIP 2: 14 mil 206 pesos

14 mil 206 pesos VIP 3: 6 mil 835 pesos

El nivel AA está disponible únicamente con la compra de paquete VIP.

ESPECIAL / TICKETMASTER

La venta de boletos será en las siguientes fechas:

Preventa Citibanamex: 18 de febrero de 2026

18 de febrero de 2026 Preventa Fans (con registro previo): 19 de febrero de 2026

19 de febrero de 2026 Venta general: 20 de febrero de 2026

