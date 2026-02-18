Hilary Duff en México: ¿Cuánto cuestan los boletos incluyendo cargos por servicio?

Hace poco Hilary Duff anunció su regreso a México con su gira The Lucky Me Tour, el cual marcará un reencuentro entre ella y sus fanáticos de viejas y nuevas generaciones.Gracias a la serie de Disney Channel, Lizzie McGuire, la actriz y cantante alcanzó la fama internacional. Al mismo tiempo, se consolidó su carrera musical con álbumes como Metamorphosis y Most Wanted. En su momento, Hilary Duff fue un gran ícono adolescente, especialmente en la década de los 2000's. Hoy en día, la artista ha evolucionado, crecido y es madre de 4 hijos.Su público se ha ampliado entre las personas de su misma edad, algunas casadas y con hijos, al mismo tiempo que jóvenes que disfrutan de su música con la misma emoción.El 2025 marcó su regreso oficial a los escenarios, luego de casi 18 años sin realizar giras. En Small Rooms, Big Crowds, la artista retomó su carrera musical en donde mezcla sus grandes éxitos con sus nuevos proyectos.Con The Lucky Me Tour Hilary Duff regresará a nuestro país con un concierto en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, en poco menos de un año.La cita es el 12 de febrero del 2027, y además de pasar por México, la cantante visitará distintas ciudades de países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia.Asimismo, los precios para el conciertos tienen 6 niveles dentro de las secciones del recinto.Estos son los precios oficiales:Paquetes VIPEl nivel AA está disponible únicamente con la compra de paquete VIP.La venta de boletos será en las siguientes fechas:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL