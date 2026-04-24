Viernes, 24 de Abril 2026

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Los dos estrenos imperdibles de HBO Max del fin de semana

Este fin de semana llegan a HBO Max dos estrenos que no te puedes perder; por un lado una peli de acción que se estrenó en cines el año pasado, mientras que por otro, llega una serie que redefine la masculinidad

Por: Nancy Andrade Jáuregui

Solo elige tu estado de ánimo y deja que la programación de este fin de semana en el streaming se encargue del resto. Unsplash

Solo elige tu estado de ánimo y deja que la programación de este fin de semana en el streaming se encargue del resto. Unsplash

HBO Max continúa apostando por contenidos de calidad, pues este fin de semana del 24 al 26 de abril, llegan al streaming dos estrenos que no te puedes perder; por un lado una peli de acción que se estrenó en cines el año pasado y la cual ha sabido tener un público fiel a su historia durante años, mientras que por otro llega una serie que redefine la masculinidad en la sociedad. 

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“El robo perfecto: Pantera” llega a HBO Max el 24 de abril

Tras su estreno en la pantalla grande en 2025, la cinta “El robo perfecto: Pantera” llega a HBO Max este viernes 24 de abril en donde ocho años después del éxito de "El robo perfecto", Gerard Butler y O'Shea Jackson Jr. vuelven a compartir pantalla con una química intensa, interpretando nuevamente al duro detective ‘Big Nick’ O’Brien y al astuto ladrón Donnie Wilson en este nuevo largometraje.

En esta secuela, el director apuesta por elevar la escala con más acción, escenas arriesgadas y una evolución en la relación entre los protagonistas. Además de incrementar la adrenalina y el suspenso, la película profundiza en la complejidad de sus personajes, quienes se enfrentan al reto más peligroso de sus vidas dentro del mundo criminal europeo, donde deberán colaborar para llevar a cabo un audaz robo en un importante centro de diamantes ubicado en Bélgica.

“Hombre a medias” nueva serie de HBO Max se estrena el 24 de abril

“Hombre a medias” narra la relación entre Niall y Ruben a lo largo de tres décadas, desde su juventud hasta la vida adulta. Con el paso del tiempo, sus historias se entrelazan y se separan, evidenciando cómo las vivencias compartidas marcan su identidad. La serie también explora su visión de la masculinidad y los conflictos que surgen al intentar definir qué significa ser hombre.

El elenco incluye a Richard Gadd, Jamie Bell, Neve McIntosh, Stuart Campbell y Mitchell Robertson.

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Nuevos episodios de la semana en HBO Max

  • Euphoria
  • Máxima.
  • DFT St. Louis.
  • Rooster.
  • The Comeback.
  • The Pitt.
  • Georgie y Mandy: Su primer matrimonio.
  • Memorias de un asesino.
CORTESÍA/ HBO Max Latinoamérica.  
CORTESÍA/ HBO Max Latinoamérica.  hbo

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