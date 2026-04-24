HBO Max continúa apostando por contenidos de calidad, pues este fin de semana del 24 al 26 de abril, llegan al streaming dos estrenos que no te puedes perder; por un lado una peli de acción que se estrenó en cines el año pasado y la cual ha sabido tener un público fiel a su historia durante años, mientras que por otro llega una serie que redefine la masculinidad en la sociedad. Tras su estreno en la pantalla grande en 2025, la cinta “El robo perfecto: Pantera” llega a HBO Max este viernes 24 de abril en donde ocho años después del éxito de "El robo perfecto", Gerard Butler y O'Shea Jackson Jr. vuelven a compartir pantalla con una química intensa, interpretando nuevamente al duro detective ‘Big Nick’ O’Brien y al astuto ladrón Donnie Wilson en este nuevo largometraje.En esta secuela, el director apuesta por elevar la escala con más acción, escenas arriesgadas y una evolución en la relación entre los protagonistas. Además de incrementar la adrenalina y el suspenso, la película profundiza en la complejidad de sus personajes, quienes se enfrentan al reto más peligroso de sus vidas dentro del mundo criminal europeo, donde deberán colaborar para llevar a cabo un audaz robo en un importante centro de diamantes ubicado en Bélgica.“Hombre a medias” narra la relación entre Niall y Ruben a lo largo de tres décadas, desde su juventud hasta la vida adulta. Con el paso del tiempo, sus historias se entrelazan y se separan, evidenciando cómo las vivencias compartidas marcan su identidad. La serie también explora su visión de la masculinidad y los conflictos que surgen al intentar definir qué significa ser hombre.El elenco incluye a Richard Gadd, Jamie Bell, Neve McIntosh, Stuart Campbell y Mitchell Robertson. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA