HBO Max continúa apostando por contenidos de calidad, pues este fin de semana del 24 al 26 de abril, llegan al streaming dos estrenos que no te puedes perder; por un lado una peli de acción que se estrenó en cines el año pasado y la cual ha sabido tener un público fiel a su historia durante años, mientras que por otro llega una serie que redefine la masculinidad en la sociedad.

“El robo perfecto: Pantera” llega a HBO Max el 24 de abril

Tras su estreno en la pantalla grande en 2025, la cinta “El robo perfecto: Pantera” llega a HBO Max este viernes 24 de abril en donde ocho años después del éxito de "El robo perfecto", Gerard Butler y O'Shea Jackson Jr. vuelven a compartir pantalla con una química intensa, interpretando nuevamente al duro detective ‘Big Nick’ O’Brien y al astuto ladrón Donnie Wilson en este nuevo largometraje.

En esta secuela, el director apuesta por elevar la escala con más acción, escenas arriesgadas y una evolución en la relación entre los protagonistas. Además de incrementar la adrenalina y el suspenso, la película profundiza en la complejidad de sus personajes, quienes se enfrentan al reto más peligroso de sus vidas dentro del mundo criminal europeo, donde deberán colaborar para llevar a cabo un audaz robo en un importante centro de diamantes ubicado en Bélgica.

“Hombre a medias” nueva serie de HBO Max se estrena el 24 de abril

“Hombre a medias” narra la relación entre Niall y Ruben a lo largo de tres décadas, desde su juventud hasta la vida adulta. Con el paso del tiempo, sus historias se entrelazan y se separan, evidenciando cómo las vivencias compartidas marcan su identidad. La serie también explora su visión de la masculinidad y los conflictos que surgen al intentar definir qué significa ser hombre.

El elenco incluye a Richard Gadd, Jamie Bell, Neve McIntosh, Stuart Campbell y Mitchell Robertson.

Nuevos episodios de la semana en HBO Max

Euphoria

Máxima.

DFT St. Louis.

Rooster.

The Comeback.

The Pitt.

Georgie y Mandy: Su primer matrimonio.

Memorias de un asesino.

CORTESÍA/ HBO Max Latinoamérica. hbo

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