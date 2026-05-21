HBO Max se prepara para dos estrenos este fin de semana del 22 al 24 de mayo que no te puedes perder; series y películas perfectas para no salir de casa, ya sea para tener un momento familiar o tener tiempo para ti mismo, estos contenidos prometen atraparte desde el primer minuto.

“¡La novia!” llega a HBO Max el 22 de mayo

La nueva versión de “¡La novia!”, dirigida, escrita y producida por Maggie Gyllenhaal, llegará a HBO Max el próximo 22 de mayo como una de las grandes apuestas cinematográficas de Warner Bros Pictures.

La producción reúne a un elenco de alto perfil encabezado por Jessie Buckley, reciente ganadora del Oscar a Mejor Actriz Principal por Hamnet, y Christian Bale, reconocido con el Premio Oscar por “The Fighter" en 2011.

Inspirada en el clásico Bride of Frankenstein, la cinta reimagina la historia desde una perspectiva más oscura y emocional. La trama sigue a Frank, interpretado por Bale, un hombre solitario que solicita ayuda a la brillante científica Dra. Euphronious, personaje encarnado por Annette Bening, para devolverle la vida a una joven asesinada.

El experimento da origen a La novia, interpretada por Buckley, desencadenando una intensa historia marcada por un romance fuera de lo convencional, la persecución policial y una profunda transformación social que desafía las normas establecidas.

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“Euphoria” episodio 7, “Llueva o truene” se estrena el 24 de mayo

La serie “Euphoria” cada vez está más cerca de llegar a su gran final, pues este 24 de mayo se estrena el episodio 7 en México en punto de las 7:00 pm el séptimo episodio titulado “Llueva o truene”.

Si aún no ves la serie te recomendamos parar aquí, porque la siguiente información contiene spoilers.

El próximo domingo llegará el séptimo episodio de la tercera temporada de Euphoria, luego de que el capítulo anterior, titulado “Detente y observa”, dejara múltiples interrogantes sobre el destino de sus protagonistas y elevara la tensión de la historia.

Tras los acontecimientos recientes, la atención continúa centrada en Cassie, interpretada por Sydney Sweeney, quien comenzó a experimentar el lado más glamuroso de la fama, aunque todavía queda pendiente descubrir cómo evolucionará su relación con Nate, personaje de Jacob Elordi, después de la polémica boda y los problemas económicos que rodean al joven.

En paralelo, Maddy y Alamo deberán enfrentar el desgaste de su relación profesional en un contexto marcado por la violencia y el crimen organizado, mientras la incertidumbre también rodea a Rue, interpretada por Zendaya.

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Nuevos episodios de la semana en HBO Max

Euphoria.

La promesa.

Yabani: Corazón salvaje.

Hacks.

Rooster.

The Comeback.

Hombre a medias.

Escenario soñado.

Georgie y Mandy: Su primer matrimonio.

Supervivencia al desnudo.

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