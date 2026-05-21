El Hospital Infantil Guadalupano Dr. Salvador de la Torre Romero fue un centro pediátrico que por muchas décadas brindó servicio a las infancias de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Inaugurado en 1960, y atendido por monjas, sus servicios se prolongaron hasta los primeros años de los 2000, cuando su propietario original falleció, y el sitio, que llegó a considerarse de los más prestigiosos de Guadalajara, entró en decadencia.

Desde entonces, y por razones evidentes, todo tipo de leyendas y mitos se dicen sobre este hospital, localizado sobre la calle de Jesús García, a unos metros del tráfago diario de López Mateos.

Hoy, ese sitio en el que nacieron incontables generaciones y en cuyos pasillos desolados cuelgan todavía fotografías en blanco y negro de niños del ayer, fue escenario del rodaje de la nueva película de terror de InCine, “Ligeia”, filmación a la que EL INFORMADOR tuvo acceso ayer.

El silencio tenía una consistencia extraña, tanto por el que era requerido para las tomas, como por el mutismo natural y empolvado que el sitio tiene por sí mismo. Camarógrafos, sonidistas y ayudantes, arrastrando cables, balanceando micrófonos, puliendo detalles, deambulaban a través de aquel recinto del olvido. La temática de terror del filme los llevaba a las bromas: apúrense para que terminemos lo más rápido posible y no nos caiga la noche aquí.

Los protagonistas Mónica Ramcal y Nacho Casano, vestidos de blanco, sumidos en sus papeles, y por tanto ajenos al aspecto inquietante que emanaban, grababan una escena en la que ambos se introducen en una sala de neonatología, con sus incubadoras marchitas. El director Paco Arasanz, experto en el terror y en concreto en el arte de los filmes found-footage, viajó desde España a Guadalajara tan solo para grabar un nuevo proyecto de horror que, muy a su estilo, será claustrofóbico y sangriento.

La grabación, gradualmente, se fue tornando más siniestra: tras corte y acción, Nacho Casano sale del área de neonatología llevando a Mónica Ramcal, desmayada… Procede a inmovilizarla con cuerdas en un quirófano a oscuras. No obstante, apenas a pasos de distancia, los miembros del staff conversaban y reían, e incluso platicaban de las leyendas abundantes del hospital abandonado. Se sentía tanto el entusiasmo como la presión de todos, pues estaban trabajando bajo el reto difícil de grabar la película entera en un día.

“El terror es mi especialidad”, dice el director Paco Arasanz. Y efectivamente lo es: en 2024 estrenó la película “Obayifo Project”, que tuvo un éxito inusitado en redes sociales, e incluso llegó a festivales.

Ahora regresa al género, pero con la experiencia que le dio su filme previo. “Esta película (‘Ligeia’) es una adaptación de un cuento de Edgar Allan Poe, porque me parecía que un found-footage acá podía caer en lo típico, entonces quise hacer una historia más tradicional, utilizando algunos elementos del found-footage. Estamos dándole otra perspectiva al cuento y al modelo clásico”, compartió a esta casa editorial.

“Ligeia” es la nueva producción de InCine, una plataforma de YouTube con talento tapatío que está produciendo, grabando y filmando en Guadalajara.

“Estamos haciendo una película de terror con un gran director que vino desde España a hacer esto. Hizo la adaptación de un cuento de Edgar Allan Poe, y todos tenemos el objetivo de resolver y de contar historias. Es lo que hacemos aquí”, comentó el actor Nacho Casano, que recientemente estuvo en “La Casa de los Famosos”, pero que ahora está entregado por completo a InCine, produciendo y escribiendo los guiones del canal.

“Trabajamos con mucho talento local, gente de aquí de Guadalajara. El 90% del talento es tapatío. Jalisco es un Estado que está produciendo muchísimo. Más gente produce cine y contenido en Guadalajara”, compartió.

Viven sucesos sobrenaturales

El Hospital Infantil Guadalupano, por sí mismo, es una joya lóbrega. Un hospital abandonado con sus equipos intactos, cubiertos de polvo, con sus consultorios desolados y actas de nacimiento esparcidas por doquier, con incubadoras donde hace muchos años lloraron los niños recién llegados al mundo.

Durante la filmación, incluso, el equipo bromeaba de sucesos sobrenaturales, de cosas que se movían y de sonidos que se escuchaban donde no era posible que hubiera ruido.

Los encargados de cuidar el sitio decían, por su parte, que la fama sobrenatural ya precedía a su abandono, pues cuando el hospital aún funcionaba tenía su propio crematorio, de manera que eran naturales todo tipo de comentarios de espanto. “Siempre olía a muerto”, aseguró uno de los cuidadores. No podía haber mejor lugar para la filmación de una película de terror como “Ligeia”.

Nada de la filmación, y ni siquiera InCine, hubiera sido posible de no ser por la persistencia de Liz Díaz, la productora, que desde hace años encontró oro puro en el abandono del hospital, y que con su buen ojo vislumbró todas las posibilidades cinematográficas que ofrecía aquel recinto de soledad. “Era perfecto”, dijo.

Un velador, encargado del edificio, fue quien le abrió la puerta. Cuando Liz le planteó lo que quería hacer ahí y cómo deseaba realizarlo, el hombre ni pestañeó. Su respuesta no tenía una sola resquebrajadura para la réplica: “no”, le dijo.

Pero Liz recurrió a todos los recursos de la persuasión para convencer al velador de sus propósitos: “Casi le llevo mariachi con tal de que me dijera que sí”, bromeó, hasta que el hombre cedió y le abrió las puertas de aquel recinto oloroso a polvo y a encierro.

Ahí Liz grabó su primer trabajo audiovisual, que se produjo durante la pandemia, y a partir de entonces el sitio adquirió tal popularidad, que ahora es escenario constante de producciones cinematográficas, e incluso de recorridos de espanto por los pasillos abandonados. “Así como nosotros hoy estamos grabando, ayer hubo otra producción y mañana habrá otra”, compartió Liz a EL INFORMADOR.

La filmación de la película de terror se realizó en menos de un día. EL INFORMADOR/ F. Salcedo

Nuevas maneras de hacer cine en Jalisco

La filmación completa se realizó en una jornada maratónica: menos de un día. InCine está conformado en su mayoría por talento tapatío, gente de Guadalajara, estudiantes y egresados del CAAV y del ITESO, y expertos en las artes cinematográficas que producen de manera incesante desde comedias románticas, dramas irresistibles, acción y terror sangriento: hacen cine a destajo.

En lugar de atorarse en el debate de si lo que hacen es cine “legítimo” o no, InCine hace producciones a diestra y siniestra, tienen un calendario establecido de producciones audiovisuales, y cuentan con el apoyo de una sólida base de fanáticos de todas partes del mundo que esperan con ansias todas y cada una de sus producciones.

No es cine para la gran pantalla, para las plataformas de streaming; hay más cine que el de Hollywood, que el de Netflix, que el de los grandes monopolios de Disney: es cine que resuelve todas las dificultades posibles con el entusiasmo de lo cotidiano, cine que si bien no es reconocido por los medios tradicionales, tiene el triple de alcance y audiencia que estos.

“Hay mucho prejuicio con YouTube cuando es la mejor plataforma del mundo. Es la que te permite un control absoluto de tu contenido, no necesitas de nadie”, aseguró el director Paco Arasanz.

“Realmente para mí es la gran plataforma. Todo lo grande está en YouTube, y los creadores a veces le tenemos miedo porque es como ‘caer bajo’ el estar en YouTube, como si por no estar en plataformas, tu trabajo no vale. Pero realmente te elige el público, es mucho más libre, y a mí en lo personal me encanta el modelo YouTube”, agregó.

“Nosotros utilizamos las mismas herramientas que si fuéramos a grabar para la pantalla grande. Pero algo que es muy importante es que la audiencia está cambiando. O nos renovamos o morimos. Tenemos que adaptarnos”, sumó Liz Díaz.

“Y aunque hemos hecho películas grandes que se han ido para plataformas, es muy tardado para el cine independiente llegar a una plataforma. YouTube es un espacio increíble, tienes acercamiento a nivel global a tu público. YouTube ya está por encima de streaming, está derrocando incluso a Netflix, y para los creadores es una maravilla”.

“Ligeia” se estrenará este sábado 23 de mayo en el canal de YouTube de InCine, una película rodada en menos de 24 horas por gente que entregó el corazón entero al rodaje, que está produciendo cine en Jalisco, y que está cambiando las nuevas mecánicas de las artes audiovisuales, contando nuevas historias y explorando horizontes insospechados del séptimo arte.

CT