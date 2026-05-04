Prepárate para una semana llena de estrenos, pues del 4 al 10 de mayo, HBO Max ya tiene lista una gran programación que promete mantenerte pegado a la pantalla.

Tal es el caso de “Margarita” que estrena su segunda temporada en el streaming el próximo 4 de mayo ; ideada por Cris Morena, la serie se posicionó como una de las producciones argentinas más destacadas dentro del catálogo de HBO Max, gracias a una propuesta que fusiona romance, aventura y música, elementos característicos del estilo de la creadora.

En esta nueva etapa, la trama retoma la lucha de Margarita, quien junto a Fach y nuevos aliados se une para hacer frente a Delfina. La historia seguirá teniendo a la música como eje central, sumando canciones inéditas y renovadas versiones de temas ligados al universo creativo de Morena.

Además el próximo 9 de mayo podrás ver la premiación de los Premios Platino en HBO Max, hoy en día, estos galardones se han consolidado como un importante referente cultural, creado con la misión de reconocer, impulsar y difundir la riqueza de la cinematografía iberoamericana, acercándola a un público cada vez más amplio.

En su decimotercera edición, figuras destacadas del cine de países como México, Argentina, Colombia, España y Costa Rica se reúnen una vez más para celebrar otro año de historia, talento y trayectoria compartida

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Estrenos de la semana en HBO Max

4 de mayo- Medcezir: Vidas ajenas (temporada 1 a la 4).

4 de mayo- Margarita (temporada 2).

6 de mayo- Emoji: La película.

8 de mayo- La casa de las muñecas de Gabby: La película.

9 de mayo- K-Todo: El furor global de la cultura surcoreana (temporada 1).

9 de mayo- Premios Platino.

Nuevos episodios de la semana en HBO Max

Euphoria.

La promesa.

Yabani: Corazón salvaje.

Hacks.

Rooster.

The Comeback.

Hombre a medias.

Escenario soñado.

Georgie y Mandy: Su primer matrimonio.

Supervivencia al desnudo.

CORTESÍA/ HBO Max Latinoamérica.

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