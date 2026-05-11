Mhoni Vidente: Horóscopo hoy lunes 11 de mayo

Este lunes 11 de mayo de 2026, la semana inicia bajo una fuerte influencia de la Carta del Mago, según las revelaciones de Mhoni Vidente. Se trata de una jornada clave para la manifestación, donde el pensamiento se convierte en realidad y las oportunidades laborales estarán a la orden del día.

A continuación, te presentamos el artículo completo con las predicciones, colores y números de la suerte para cada signo zodiacal.

Aries

Semana de renovación total. Te llega una propuesta de trabajo que habías estado esperando desde hace tiempo. En el amor, alguien del signo de Capricornio o Leo te buscará para hablar de algo serio. Cuida tu garganta y pulmones.

Color: Rojo intenso

Números: 07 y 19

Tauro

Es momento de ahorrar. No gastes en cosas que no necesitas; se avecina un pago importante a finales de mes. En el amor, sigues con mucha estabilidad. Si estás soltero, una persona de piel clara aparecerá en tu entorno laboral.

Color: Verde esmeralda

Números: 04 y 22

Géminis

Hoy tu mente estará muy ágil. Es un día ideal para exámenes, firmas de documentos o ventas. Alguien cercano te pedirá un consejo económico; dalo con sabiduría. Cuidado con dolores de espalda por tensión.

Color: Amarillo

Números: 11 y 30

Cáncer

Vienen cambios en tu entorno de trabajo. No te asustes, son para mejorar tu posición y sueldo. Mhoni ve que recibirás un regalo inesperado por parte de un familiar. En el amor, deja de celar a tu pareja; la confianza es clave.

Color: Blanco

Números: 02 y 15

Leo

Te sientes imparable. Este lunes tu energía dominará cualquier reunión. Ten cuidado con la soberbia; escucha las opiniones de los demás. Te busca un amor del pasado solo para pedirte un favor, analiza si vale la pena.

Color: Dorado

Números: 05 y 44

Virgo

Día de mucha organización. Pondrás en orden tus finanzas y tus planes de viaje para el verano. Alguien de signo de Piscis o Escorpio te dará una noticia que te hará muy feliz. No descuides tu alimentación.

Color: Azul fuerte

Números: 09 y 27

Libra

Justicia divina a tu favor. Si tenías un problema legal o un malentendido con un jefe, hoy se aclara todo. Estás en tu mejor época para emprender. Un dinero extra llega por una deuda que ya dabas por perdida.

Color: Rosa

Números: 03 y 21

Escorpio

Tu intuición no falla. Si sientes que alguien te está mintiendo, así es. Aléjate de personas tóxicas este lunes. Vienen días de mucha pasión con tu pareja. Te llega una invitación para un evento importante.

Color: Naranja

Números: 06 y 33

Sagitario

Lunes de mucha aventura. Tendrás ganas de cambiar de aires o mover los muebles de tu casa. Hazlo, la energía necesita fluir. Recibirás noticias de un familiar que vive en el extranjero.

Color: Violeta

Números: 10 y 28

Capricornio

Eres el signo de la perseverancia. Hoy verás los frutos de un esfuerzo que hiciste meses atrás. Un jefe te felicitará. En lo personal, trata de dormir más; tu cuerpo necesita recuperar fuerzas.

Color: Negro o Café

Números: 01 y 13

Acuario

Día de sorpresas. Alguien que te gusta mucho te enviará un mensaje. En el trabajo, trata de no involucrarte en chismes de pasillo. Mantente enfocado en tus metas y verás que el éxito te alcanza pronto.

Color: Turquesa

Números: 12 y 25

Piscis

Mucha sensibilidad este lunes. Aprovecha este estado para crear o escribir. Tu lado artístico está muy despierto. Recibirás una invitación para salir el próximo fin de semana. No digas "no" a las nuevas experiencias.

Color: Morado

Números: 08 y 17

"No tengas miedo a los nuevos comienzos. Cada lunes es una oportunidad que el Universo te da para escribir una historia diferente. Mantén tu mente positiva y tu corazón abierto al amor."

Recomendación de Mhoni Vidente: Corta un poco de tu cabello este lunes para renovar energías y alejar las envidias que te rodean.

Con información de Mhoni Vidente

BB