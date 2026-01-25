Domingo, 25 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Harry Styles lidera Spotify

“Aperture", tema de su nuevo álbum, alcanzó 12 millones 478 mil reproducciones el mismo día de su lanzamiento

Por: SUN .

Harry Styles. El músico alista una gira que incluirá a México. AFP

Harry Styles. El músico alista una gira que incluirá a México. AFP

Harry Styles flota, sonríe y se deja llevar por una coreografía contagiosa en el video de “Aperture”, imagen con la que arranca una nueva etapa musical.

El cantante debutó directamente en el número uno del chart global diario de Spotify al sumar 12 millones 478 mil reproducciones en un solo día luego de su lanzamiento el 23 de enero, de acuerdo con el ranking global de la plataforma.

El tema llega como la canción principal de su próximo álbum “Kiss All The Time. Disco, Occasionally” (2026), el cuarto de su carrera en solitario y el primero que lanza en cuatro años.

“Aperture” también marca uno de los momentos más fuertes en la carrera del exintegrante de One Direction y se convierte en el mayor debut en streaming de 2026 hasta ahora. Aunque no supera los números históricos de “As It Was” en 2022, el lanzamiento refuerza su impacto en la era digital, especialmente tras varios ciclos discográficos.

La canción mezcla electrónica, techno, pop y disco, con una vibra distinta a temas como “Late Night Talking” o “Satellite”, construyendo una atmósfera bailable.

En el videoclip se observa a Styles atravesando distintas emociones, miedo, enojo y felicidad, mientras es perseguido por otro hombre. Las imágenes juegan con la sensación de libertad: parece desafiar la gravedad, se mueve con ligereza y transmite una energía juguetona.

La canción utiliza la metáfora de la “apertura”, como en una cámara que deja pasar la luz, para hablar de abrirse emocionalmente, dejar entrar cosas buenas a la vida, conectar, encontrar claridad y amor.

El objetivo de Harry con el tema fue crear una atmósfera nocturna, inspirada en una etapa que vivió en Berlín, donde exploró nuevos sonidos y estilos musicales.

El álbum estará acompañado por la gira-residencia “Together, Together”, con cerca de 50 fechas que incluirán conciertos en Ciudad de México, Londres, Australia y Nueva York.

Además, ya se dieron a conocer algunos títulos de las siguientes canciones del disco, entre ellas: “American Girls”, “Ready, Ready” y “Carla’s Song”.

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones