Grupo Arraigado: 5 canciones que aluden a La Mayiza y el crimen organizado

Ayer, en el Malecón Viejo de Culiacán, fue ultimado a tiros un hombre que circulaba a bordo de una camioneta Chevrolet Captiva color negro. Entre las pertenencias que quedaron junto al cuerpo había un acordeón, lo que hacía presumir su identidad.

Más tarde, la víctima fue identificada como Julio César, acordeonista de Grupo Arraigado, conjunto dedicado a la música norteña cuyas canciones abordan la temática del narcotráfico, sus pistoleros y su estilo de vida.

Su homicidio se suma a la lista de incidentes que han involucrado a personalidades de la música y de las redes sociales, quienes se han visto tocadas por las disputas entre Los Chapitos y La Mayiza, otrora aliados dentro del Cártel de Sinaloa. Ambas facciones entraron en conflicto tras la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a las autoridades de Estados Unidos por parte de Joaquín Guzmán López, en julio de 2024.

Con cerca de 60 mil oyentes mensuales en Spotify, Grupo Arraigado contaba con temas dedicados a la facción de La Mayiza, como “Escuela Zambada”, en el que se hace referencia a la familia liderada por el capo actualmente preso en Estados Unidos.

También figura “Los Rugratz”, dedicada a una célula de sicarios al servicio del Cártel de Sinaloa, que utilizaba como insignia la imagen de “Carlitos”, el personaje de la serie animada conocida en México como “Aventuras en pañales”.

Otro tema es “Charola MZ”, que alude a las iniciales de “El Mayo” Zambada y en el que se advierte sobre su violencia y su intención de “poner orden” en la delincuencia de la región.

La lista se completa con “Los Rumores”, que narra el ascenso de un miembro en la estructura del cártel, y “Bélico soy”, de temática similar.

Julio César también tocó con Jorge Santacruz y su Grupo Quinto Elemento, con quienes grabó temas que hacían referencia a Joaquín “El Chapo” Guzmán, como “Supremacía Guzmán” y “Respuestas del Chapo”, en los tiempos en que las facciones de Los Chapitos y La Mayiza eran aliadas.