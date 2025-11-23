Aries

Si tienes pareja, es conveniente mantenerte atento , pues algunas amistades con doble discurso podrían intentar generar conflictos o influir negativamente.

Tauro

No te distancies en exceso esperando que la persona que te interesa tome la iniciativa, pues en lugar de extrañarte, podría perder el interés y dejar de buscarte.

Géminis

No entregues tu corazón con tanta facilidad , pues hay personas que, aunque aparentan mucho por fuera, no siempre tienen las mejores intenciones.

Cáncer

Si tienes pareja, podría surgir una discusión que revele verdades difíciles de escuchar, pero necesarias para avanzar.

Leo

Las relaciones a distancia podrían contribuir a brindarte estabilidad emocional, pues pueden recordarte que hay alguien lejos que piensa en ti más de lo que imaginas.

Virgo

Si tienes pareja, se anticipa un periodo estable ; sin embargo, tu tendencia a los celos podría intensificarse, especialmente porque tu pareja suele recibir mucha atención de otras personas.

Libra

No te sorprendas si alguien que ya te había decepcionado vuelve a hacerlo; las personas no cambian de la noche a la mañana. Aun así, no temas los cambios que están por llegar.

Escorpión

Existen posibilidades de romances pasajeros o encuentros íntimos con amistades motivados por el alcohol. Sin embargo, es importante actuar con cautela y no involucrarte emocionalmente donde no corresponde.

Sagitario

Se avecina una semana intensa, marcada por movimientos importantes, decisiones trascendentales y, para quienes están solteros, la posibilidad de nuevos romances.

Capricornio

No busques amor ni atención de manera desesperada , pues tu valor es significativo y algunas personas solo se acercan cuando les conviene. Si actualmente estás sin pareja, no inicies una relación; primero concéntrate en aprender a vivir en paz contigo mismo.

Acuario

Si tienes pareja, mantente alerta , ya que una amistad podría mostrar interés en tu compañero o compañera y generar conflictos en la relación.

Piscis

Si tienes pareja, controla los celos y evita los juegos de atención innecesarios, ya que podrían lastimar a tu ser querido sin razón alguna.

XP