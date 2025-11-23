AriesSi tienes pareja, es conveniente mantenerte atento, pues algunas amistades con doble discurso podrían intentar generar conflictos o influir negativamente.TauroNo te distancies en exceso esperando que la persona que te interesa tome la iniciativa, pues en lugar de extrañarte, podría perder el interés y dejar de buscarte.GéminisNo entregues tu corazón con tanta facilidad, pues hay personas que, aunque aparentan mucho por fuera, no siempre tienen las mejores intenciones.CáncerSi tienes pareja, podría surgir una discusión que revele verdades difíciles de escuchar, pero necesarias para avanzar.LeoLas relaciones a distancia podrían contribuir a brindarte estabilidad emocional, pues pueden recordarte que hay alguien lejos que piensa en ti más de lo que imaginas.VirgoSi tienes pareja, se anticipa un periodo estable; sin embargo, tu tendencia a los celos podría intensificarse, especialmente porque tu pareja suele recibir mucha atención de otras personas.LibraNo te sorprendas si alguien que ya te había decepcionado vuelve a hacerlo; las personas no cambian de la noche a la mañana. Aun así, no temas los cambios que están por llegar.EscorpiónExisten posibilidades de romances pasajeros o encuentros íntimos con amistades motivados por el alcohol. Sin embargo, es importante actuar con cautela y no involucrarte emocionalmente donde no corresponde.SagitarioSe avecina una semana intensa, marcada por movimientos importantes, decisiones trascendentales y, para quienes están solteros, la posibilidad de nuevos romances.CapricornioNo busques amor ni atención de manera desesperada, pues tu valor es significativo y algunas personas solo se acercan cuando les conviene. Si actualmente estás sin pareja, no inicies una relación; primero concéntrate en aprender a vivir en paz contigo mismo.AcuarioSi tienes pareja, mantente alerta, ya que una amistad podría mostrar interés en tu compañero o compañera y generar conflictos en la relación.PiscisSi tienes pareja, controla los celos y evita los juegos de atención innecesarios, ya que podrían lastimar a tu ser querido sin razón alguna.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP