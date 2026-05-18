La edición más reciente del Tecate Emblema, celebrado el 16 y 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez en Ciudad de México, reunió a miles de fanáticos que tuvieron la oportunidad de ver a artistas de talla internacional como los Jonas Brothers, Paris Hilton, Louis Tomlinson, Cazzu, Kenia Os, Zara Larsson, entre muchos otros.

Una de las cantantes más destacadas fue precisamente Zara Larsson , una popstar de origen sueco quien ha ganado bastante popularidad en los últimos tiempos gracias a sus canciones “Lush life” (2015) y “Symphony” (2017), las cuales que se volvieron virales recientemente.

Este fin de semana la artista se presentó por primera vez en México, y desde días antes expresó en sus redes sociales los emocionada que estaba por su participación en el festival, llevada a cabo en el Park Stage, uno de los escenarios secundarios.

Fanático tuvo su momento de protagonismo en el escenario

Durante su show, la también compositora acostumbra a subir a un fan al escenario durante “Lush life”, en la que le regala una camiseta blanca con un dibujo pintado con aerosol en ese mismo momento, y bailan juntos la coreografía viral de la canción.

En esta ocasión, Leo, el mexicano afortunado de subir al escenario, no desaprovechó su oportunidad de hacerse notar, ya que su carisma y sus palabras cautivaron a la cantante.

“Te sigo desde 2012, cuando sacaste tus primeras canciones. Me gustaría agradecerte porque tu música me salvó la vida muchas veces”.

Además, Leo aprovechó para animar al público a vitorear “¡Zara, hermana, ya eres mexicana!” , y la intérprete de “Midnight sun” agradeció su invitación al festival, y expresó su felicidad por el recibimiento que obtuvo.

Finalmente, Zara y Leo cantaron juntos el coro de “Lush life” al tiempo que bailaban la emblemática coreografía que acompaña la canción. “Eres increíble, te quiero”, le dijo la cantante al despedirse.

¿Quién es Zara Larsson?

Zara Maria Larson, de 28 años, es una cantante y compositora sueca, quien alcanzó la fama principalmente en los países escandinavos como Suecia, Noruega y Dinamarca. A pesar de no ser de las artistas internacionales más populares, siempre ha estado presente en la industria musical.

A los 10 años ganó el concurso de talentos Talang Sverige, y pocos años después firmó con su primera discográfica, para en 2013 lanzar su primer EP, Introducing.

Fue en 2024 cuando surgió un meme en TikTok con su canción “Symphony”, en colaboración con Clean Bandit, en el que se escribía una frase desalentadora acompañada de una imagen de delfines y arcoíris, con la canción de fondo. La viralidad del tema la puso de nuevo en el radar internacional y poco después lanzó Midnigh Sun, su más reciente y aclamado álbum que recrea la estética colorida y llamativa del meme.

Actualmente Zara Larsson es una de las estrellas del pop más prometedoras de la industria , debido a su talento y su gran carisma, y se espera que su carrera continúe en ascenso.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL