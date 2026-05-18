La confirmación de la visita del rey Felipe VI a Guadalajara para el Mundial 2026 de la FIFA genera gran expectación. El monarca viajará a tierras mexicanas para presenciar el duelo de Fase de Grupos entre España y la Selección de Uruguay . Este acontecimiento deportivo pone bajo los reflectores a la Familia Real europea.

Los protagonistas de la realeza española

Para entender la dinámica de la realeza española, resulta necesario conocer a sus protagonistas. El rey Felipe VI ascendió al trono tras la abdicación de su padre, Juan Carlos I . A su lado se encuentra la reina consorte, Letizia Ortiz, una experiodista que transformó la imagen de la institución con un enfoque moderno y cercano al pueblo.

El futuro de la monarquía descansa en las hijas del matrimonio real. La Princesa Leonor, heredera al trono, recibe formación militar y académica para asumir la jefatura del Estado. Por su parte, la Infanta Sofía, la hija menor, acompaña a su hermana en actos oficiales con un perfil discreto pero de gran relevancia pública .

Los reyes eméritos y las hermanas del rey

El árbol genealógico de la Casa de Borbón incluye a los reyes eméritos, quienes marcaron una época en la transición española. Juan Carlos I reinó durante casi cuatro décadas antes de ceder la corona en 2014 debido a diversas polémicas. La reina Sofía mantiene su agenda oficial y representa un símbolo de continuidad institucional.

Las hermanas del rey completan este círculo familiar, aunque con roles distintos en la actualidad. La Infanta Elena participa en eventos ecuestres y mantiene un perfil apegado a las tradiciones. La Infanta Cristina, tras enfrentar procesos judiciales junto a su exesposo, quedó apartada de la agenda oficial de la corona.

Sheinbaum reconoce la visita de Felipe VI

El pasado mes de marzo, la Presidenta Claudia Sheinbaum compartió que había enviado una invitación a Felipe VI para asistir al Mundial y explicó que se habían remitido similares invitaciones a todos los países con los que México mantiene relaciones .

El monarca ha confirmado ya a la Mandataria y a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que acepta su invitación para ese encuentro de la Copa del Mundo, que se disputará en la capital de Jalisco, han añadido desde la Casa Real.

La diplomacia como herramienta para estrechar lazos

La noticia salió a la luz en medio del proceso de normalización de las relaciones diplomáticas con España .

El envío de la carta se produjo antes de que el rey reconociera públicamente que durante la conquista de América hubo "mucho abuso", declaraciones que Sheinbaum calificó posteriormente como un "gesto de acercamiento", aunque señaló que aún debe avanzarse en el reconocimiento histórico.

Esta visita real refuerza los lazos culturales y deportivos entre ambas naciones. La combinación del fervor futbolístico con la diplomacia al más alto nivel crea un escenario inigualable para la ciudad. Los habitantes de Guadalajara serán testigos de un momento histórico que trasciende el ámbito deportivo para convertirse en un hito internacional .

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FF