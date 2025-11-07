Viernes, 07 de Noviembre 2025

Fernanfloo sorprende en redes sociales con el peculiar nombre de su hijo

El icónico creador de contenido revela el polémico nombre elegido para su primogénito, desatando el caos en las redes sociales

Por: Tomás Iván García Enciso

"Ansiosos y súper felices por conocerte. Desde ya te amamos para siempre mini crack", compartió Fernan en sus redes sociales. INSTAGRAM/@Fernanfloo

El pasado 18 de junio, el icónico creador de contenido Fernanfloo anunciaba al mundo que él y su pareja se convertirían en padres. La noticia provocó entusiasmo en sus seguidores quienes en su mayoría se mostraron emocionados.

Recientemente el revuelo volvía a avivarse cuando el youtuber revelaba el nombre elegido para su primogénito, generando un gran debate en redes al respecto.

¿Cuál es el nombre que ha generado tanto alboroto en redes?

Fernan y Sofía, su esposa, revelaron en una sesión de fotos prenatal en Instagram el nombre que llevaría su próximo hijo: Link Flores Escobar, desatando la critica del público. 

La pareja seleccionó el nombre inspirados por su gran apreciación por la aclamada franquicia de Nintendo, The Legend of Zelda, protagonizada por el famoso personaje que porta el nombre de Link.

El debate giraba ante el posible bullying al que el niño podría estar expuesto, además la palabra Link también es utilizada en internet para referirse a los hipervínculos o enlaces de las paginas web. 

Numerosos han sido los memes compartidos por los usuarios al rededor del nombre, algunos mostrando su apoyo, mostrando una clara diversidad de opiniones. 

En México, cada año el registro civil comparte una lista de prohibidos en la que se incluyen nombres que podrían fomentar el maltrato a infantes, en esta lista suelen incluirse personajes ficticios, celebraciones y términos relacionados con el internet y las redes sociales.

