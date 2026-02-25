Tras la cancelación de “Enrollados”, gira que reuniría al elenco del programa “Otro Rollo”, Mauricio Castillo aclaró cómo se enteró de la suspensión del proyecto que lo reencontraría con Adal Ramones, Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Gaby Platas y Lalo España.

“Me enteré que la gira se había cancelado por los medios. La empresa a mí me habló para preguntarme si estaría dispuesto a postergar las ventas y les dije que sí”, explicó.

Durante la alfombra roja de la puesta en escena “Sorpresas A-Mén!” en el Teatro Hidalgo de la Ciudad de México, Castillo señaló que ha mantenido comunicación con varios de sus ex compañeros, aunque no con Adal Ramones, de quien dijo sentirse decepcionado.

“He estado en comunicación con Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Gaby Platas y Lalo España, pero no con Adal. Primero, él organizó todo; Segundo, fue el único que no firmó contrato; Tercero, una de las empresas la llevó él, la otra quién sabe (…) No estoy molesto, estoy decepcionado. A mí hasta el momento no me ha vuelto a hablar”, aclaró.

El actor también destacó que de manera oficial nadie le ha confirmado la cancelación definitiva del proyecto, por lo que considera que “Enrollado” sigue en pie y que es Adal Ramones quien debe responder ante el público.

“La verdad es que oficialmente a mí nadie me ha dicho que esto está cancelado. Mi punto de vista aquí no es importante. Pregúntale a Adal, él debe saber. Él debe tener todas las respuestas de lo que a ustedes les inquieta y, obviamente, a la gente a la que le tiene que regresar su dinero”, señaló.

Por su parte, Adal Ramones explicó en el programa “Ventaneando” los motivos detrás de la cancelación de “Enrollados”, atribuyéndolos a la falta de promoción y por consiguiente la baja venta de boletos.

“Fue un exceso de confianza. Con estos cuates que tuitean y que postean, pensamos que íbamos a llenar, y no, porque somos una especie de híbridos de que sí estamos en redes, pero venimos de la televisión”, comentó.

