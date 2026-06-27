El chef Antoni Porowski, conocido por la serie 'Queer Eye', escogió a Ciudad de México como el único destino latinoamericano de su nuevo programa 'Best of the World' ('Lo mejor del mundo') de National Geographic , al describirla como la "mejor primera cita" y acogedora para extranjeros y personas LGBTI.

Porowski, quien sitúa a la capital mexicana al nivel de París, Londres y Nueva York en el programa, disponible desde este junio en Disney+, resalta en una entrevista con EFE la impresión que le dejó conocer la urbe, donde nunca había estado antes de la grabación.

"Ciudad de México es, vergonzosamente, el único lugar de la primera temporada al que nunca había ido. Mis amigos me la recomendaron durante años. Me encanta la cocina mexicana. Estuve en ciudades de la costa, pero nunca allí. Y lo dije en el episodio, pero vale la pena repetirlo: de verdad fue la mejor primera cita de todas", afirma.

¿Por qué Ciudad de México "es de lo mejor"?

La serie del chef canadiense, radicado en Nueva York, se basa en el concepto de 'Best of the World', lista anual elaborada por National Geographic con los mejores destinos y experiencias en el mundo.

Con el programa, Porowski dice que quiere mostrar al mundo la comida, la "curiosidad" y la arquitectura, "la más impresionante" que ha visto en una ciudad hasta ahora.

Pero lo que más le sorprendió es, "en una ciudad tan masiva y con una población tan grande, la calidez de la gente".

"Ya sea que estés en un hotel de lujo muy elegante o en una tienda 'vintage', donde conseguí unas camisetas antiguas y unas joyas de plata geniales, es la calidez y el encanto de todos, y esa especie de sentido de hospitalidad", cuenta.

Dentro del listado de experiencias en Ciudad de México, el presentador enuncia el Castillo y el Bosque de Chapultépec, la Panadería Rosetta de la chef Elena Reygadas, los tamales de huitlacoche, la lucha libre en Arena México, El Nido de Quetzalcóatl en Paseos del Bosque y el desfile de alebrijes.

"No hay ninguna otra ciudad con la que siquiera pudiera compararla. Quizás pequeños destellos aquí y allá, pero creo que fue simplemente impresionante visualmente tener enredaderas por todas partes. Nunca tuve una sola mala comida. Fue, simplemente, una experiencia verdaderamente hermosa", opina.

Seguro para la comunidad LGBTI

El presentador, quien saltó a la fama por dar consejos gastronómicos en el programa de telerrealidad 'Queer Eye' (2018-2026) junto con un grupo de hombres gays en Netflix, también agradeció la experiencia que vivió en la capital mexicana como un extranjero LGBTI.

"Para ser honesto, no experimenté ni una pizca de ningún tipo de negatividad. Hemos grabado en ciudades antes, en otros programas, donde me decían algo como: 'mira, ser gai aquí es ilegal o es algo realmente inseguro'", relata.

Además, el lanzamiento de la serie coincide con el mes del Orgullo LGBTI, por lo que él reconoce "el privilegio de ser abierto".

"Hay muchos lugares en el mundo donde simplemente no es seguro marchar en los desfiles del Orgullo de la manera en la que podemos hacerlo en EU, México y muchos otros países", expresa.

Después de la experiencia en México esta temporada, en la que quiso mostrar "cuatro grandes centros cosmopolitas globales", Porowski espera visitar otros países latinoamericanos, entre los que destaca Brasil, Perú y la región de la Patagonia en Argentina.

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AO

