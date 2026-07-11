Denuncian a Pedro Sola ante Fiscalía por comentario contra perros

La organización civil "Va por sus derechos" presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). La acción legal se dirige contra los conductores Pedro Sola y Pati Chapoy, figuras del programa de espectáculos Ventaneando.

El recurso legal fue promovido tras la emisión del pasado 6 de julio de 2026. Durante la transmisión, los presentadores emitieron declaraciones que, según la asociación, podrían constituir el delito de presunta apología del maltrato animal.

La controversia se originó cuando se debatía sobre la presencia de perros en establecimientos pet-friendly. En ese contexto, Pedro Sola manifestó su rotundo rechazo a que las mascotas ingresen a restaurantes y centros comerciales.

El conductor aseguró al aire que le daban ganas de arrojar carne envenenada a los animales presentes en dichos espacios. Posteriormente, añadió que quienes pasean a sus perros en carriolas le provocaban deseos de dispararles.

Por su parte, Pati Chapoy respaldó parte de la conversación durante la transmisión en vivo. La presentadora sugirió que algunos dueños de mascotas requerían atención psiquiátrica, lo que avivó las críticas en plataformas digitales.

Reacciones de las autoridades y la sociedad

Las expresiones generaron una ola de indignación inmediata en redes sociales. Diversos usuarios, activistas y organizaciones defensoras de los animales condenaron enérgicamente los comentarios emitidos en televisión nacional.

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) se pronunció al respecto. La dependencia advirtió que este tipo de discursos pueden normalizar la violencia contra los animales, conductas que están prohibidas por la legislación vigente.

Ante la presión pública, Pedro Sola ofreció una disculpa durante una emisión posterior del programa. El presentador reconoció una falta de empatía de su parte y se comprometió a informarse mejor sobre el bienestar animal.

No obstante, la organización Va por sus derechos decidió mantener en pie la denuncia penal. El colectivo argumentó que el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad a los comunicadores.

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El panorama del maltrato animal en la capital

La PAOT reveló datos alarmantes sobre el incremento de reportes por agresiones a mascotas. Las denuncias en la capital del país pasaron de mil 868 casos registrados en 2019 a 3 mil 868 durante el año 2025.

Además, cifras del Instituto Belisario Domínguez del Senado indican una problemática a nivel nacional. Según sus estimaciones, siete de cada diez animales de compañía en México han sufrido algún tipo de maltrato.

En el ámbito legislativo, la diputada Margarita Corro Mendoza solicitó analizar la aplicación del artículo 208 del Código Penal. La funcionaria subrayó que una disculpa pública no extingue las posibles responsabilidades legales de los involucrados.

Qué hacer en casos de maltrato animal

Si eres testigo de actos de crueldad contra los animales en la Ciudad de México, es fundamental actuar. Puedes presentar una denuncia formal ante la FGJCDMX o contactar directamente a la PAOT.

Los reportes pueden realizarse a través del sitio web oficial de la procuraduría ambiental o llamando a sus números de atención. Es recomendable reunir evidencia como fotografías, videos y la ubicación exacta de los hechos.

Actualmente, el caso de los conductores de Ventaneando se encuentra a la espera de una resolución. Las autoridades ministeriales deberán determinar si existen elementos suficientes para iniciar una carpeta de investigación formal.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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