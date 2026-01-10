Sábado, 10 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Mhoni Vidente: Colores de la suerte para cada signo el fin de semana

Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos

Por: El Informador

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana. FACEBOOK / Mhoni Vidente

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana. FACEBOOK / Mhoni Vidente

Desde hace mucho tiempo, dentro de la astrología, se ha creído que los colores tienen una poderosa influencia en nuestras emociones y en nuestro entorno. Se dice que cada color vibra a una frecuencia específica y se relaciona con diferentes aspectos de nuestra vida, como la salud, el amor y la prosperidad. 

Lee también: Mhoni Vidente: Horóscopos para el fin de semana del 9 al 11 de enero

En este sentido, Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos. 

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 10 y 11 de enero de 2026.

  • Aries: Los colores rojo y naranja te ayudarán a atraer fuerza, liderazgo y éxito.
  • Tauro: Los colores verde y blanco atraerán prosperidad, tranquilidad y seguridad.
  • Géminis: Los colores amarillo y azul claro te ayudarán a atraer comunicación, suerte y armonía.
  • Cáncer: Los colores blanco y plata atraerán protección, equilibrio emocional y claridad.
  • Leo: Los colores naranja y dorado atraerán éxito, vitalidad y buena fortuna.
  • Virgo: Los colores rojo y beige te ayudarán a atraer estabilidad, seguridad y avances rápidos.
  • Libra: Los colores azul y rosa te ayudarán a atraer armonía, estabilidad y buenas oportunidades.
  • Escorpión:  Los colores rojo oscuro y negro te ayudarán a atraer poder, protección y determinación.
  • Sagitario: Los colores morado y azul fuerte te ayudarán a atraer suerte, protección espiritual y éxito.
  • Capricornio: Los colores café y verde atraerán estabilidad, crecimiento y seguridad.
  • Acuario: Los colores azul turquesa y blanco te ayudarán a atraer claridad, buena fortuna y protección.
  • Piscis: Los colores verde agua y lila te ayudarán a atraer paz, amor y armonía.

Te recomendamos: Mizada Mohamed: Signos que tendrán suerte el fin de semana del 9 al 11 de enero

Con información de Mhoni Vidente

NA

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones