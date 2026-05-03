Eric Kripke afirma que Donald Trump arruinó la sátira de Homelander

La quinta y última temporada de The Boys se estrenará el próximo 20 de mayo en Amazon Prime Video, marcando el final de una de las series más provocadoras de los últimos años. Sin embargo, su despedida no ocurre en aislamiento. La producción llega en medio de un clima político en Estados Unidos que ha generado comparaciones directas con su narrativa.

El propio showrunner, Eric Kripke, ha sido claro: la realidad ha comenzado a superar lo que la serie intenta satirizar.

Homelander y Donald Trump

Desde sus primeras temporadas, The Boys ha construido al personaje de Homelander como una figura autoritaria, narcisista y obsesionada con el poder. Kripke ha confirmado en entrevistas con medios como Rolling Stone que este personaje funciona como una analogía directa de Donald Trump.

La intención era clara: reflejar los excesos del poder y la manipulación mediática a través de una figura ficticia. Pero el paralelismo ha dejado de ser metafórico para volverse incómodamente literal.

El episodio que chocó con la realidad

El punto de quiebre llegó con el episodio titulado “Every One of You Bitches”. En él, Homelander da un paso más allá en su narrativa al proclamarse un dios. Lo que parecía una exageración propia de la sátira ocurrió casi simultáneamente en la vida real.

Solo 48 horas antes de la emisión, Donald Trump compartió una imagen generada por inteligencia artificial donde se le representa como una figura mesiánica, comparable con Jesús. Para Kripke, en declaraciones a Polygon, esto no fue motivo de celebración creativa, sino un problema:

“Es muy difícil satirizar más que este mundo”.

La coincidencia dejó al equipo en una posición inesperada: la realidad había alcanzado —e incluso superado— la ficción.

¿Qué significa esto para la serie?

El impacto de este cruce entre ficción y realidad redefine el papel de The Boys. Más que una serie de superhéroes, se consolida como:

Un espejo de la sociedad contemporánea

Una crítica directa al poder político y mediático

Una sátira que ya no parece exagerada

Esto plantea un reto creativo importante: cuando la realidad se vuelve más extrema, la sátira pierde margen para exagerar.

El conflicto central: ficción vs. realidad

En la narrativa de la serie, el grupo liderado por Billy Butcher busca desmantelar el sistema corrupto de Vought, una corporación que manipula la percepción pública. Este conflicto encuentra eco en el mundo real, donde:

La línea entre política y espectáculo se vuelve difusa

Las figuras públicas adoptan discursos cada vez más extremos

La imagen mediática adquiere un peso casi simbólico o religioso

El caso de Donald Trump refuerza esta idea, al mostrar cómo la construcción de imagen puede trascender lo político y entrar en lo simbólico.

Con el cierre de The Boys, también se cierra una etapa en la forma de contar historias de superhéroes.

La serie logró diferenciarse al mostrar el lado más oscuro del poder, alejándose del idealismo tradicional del género. Ahora, su final ocurre en un contexto donde:

La realidad política parece imitar la ficción

La sátira enfrenta nuevos límites

El público consume ambas narrativas casi sin distinguirlas

¿Qué deja The Boys más allá del entretenimiento?

Más allá de su historia, The Boys deja una reflexión incómoda: ¿hasta qué punto la ficción puede seguir siendo crítica cuando la realidad adopta sus mismos códigos? La coincidencia entre Homelander y Donald Trump no solo genera polémica, también evidencia un cambio cultural. La serie no predijo el futuro, pero sí construyó un lenguaje que hoy resulta inquietantemente familiar.

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BB