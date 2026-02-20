Eric Dane: la desconocida ayuda que Johnny Depp le dio al actor antes de su muerte

Tras el fallecimiento de Eric Dane, el recordado "Dr. Mark Sloan" de Grey’s Anatomy, a los 53 años, ha comenzado a circular un conmovedor detalle sobre su vida privada: la profunda amistad y el apoyo financiero que recibió por parte del actor estadounidense Johnny Depp durante su batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Un refugio en Sunset Strip

Según revelaciones recientes, las dos estrellas de Hollywood mantenían una relación muy cercana fuera del alcance de las cámaras. Al conocerse el diagnóstico de Dane en abril de 2025, la estrella de la película "El joven manos de tijera" decidió intervenir de manera inmediata para ayudar a su amigo.

Depp le cedió a Dane una de sus propiedades en Los Ángeles, específicamente en la zona de Sunset Strip, esta acción permitió al actor de Euphoria vivir con una preocupación financiera menos, ante el desafortunado momento que acontecía.

El objetivo de este gesto fue que el histrión pudiera concentrar toda su energía y recursos en los costosos tratamientos para la ELA y en que pudiera pasar el mayor tiempo de calidad con su familia.

Una batalla resiliente

Eric Dane falleció el pasado jueves 19 de febrero, rodeado de su esposa y sus dos hijas, Billie y Georgia. A pesar de que la ELA es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta severamente la movilidad y funciones básicas, Dane mantuvo una actitud resiliente hasta el final.

Incluso después de su diagnóstico, el actor logró grabar su participación para la tercera temporada de la serie Euphoria, demostrando su compromiso con su carrera a pesar de los desafíos físicos que enfrentaba

CT