El fallecimiento del reconocido actor Eric Dane a los 53 años ha puesto el foco de atención en la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), esta enfermedad es una condición progresiva y mortal que el intérprete enfrentó desde su diagnóstico en 2025.

El pasado jueves 19 de febrero, la familia del actor, recordado por su papel del doctor Mark Sloan en la serie Grey’s Anatomy, confirmó su deceso. Aunque no se detalló la causa exacta de su fallecimiento, se sabe que el actor libró una batalla pública contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), la cual reveló padecer en abril de 2025.

¿Qué es la ELA?

De manera más detallada te explicamos que es la Esclerosis Lateral Amiotrófica, también conocida como la enfermedad de Lou Gehrig, es un trastorno neurodegenerativo progresivo que afecta directamente a las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal. Estas células nerviosas son las responsables de controlar los movimientos musculares voluntarios del cuerpo.

A medida que la enfermedad avanza, las neuronas motoras mueren, lo que provoca que el cerebro pierda la capacidad de iniciar y controlar el movimiento de los músculos. Esto deriva en una atrofia muscular que afecta funciones básicas como caminar, hablar, tragar e incluso respirar.

Síntomas y progresión

Los primeros indicios de la enfermedad pueden variar, pero generalmente incluyen:

Dificultad para caminar o realizar actividades cotidianas

Debilidad o torpeza en las extremidades (brazos o piernas)

Dificultad para tragar o hablar con claridad (balbuceo)

Calambres o espasmos musculares

Un aspecto característico de la ELA es que los pacientes pueden llegar a quedar totalmente paralizados en las etapas finales, sin embargo, la sensibilidad e inteligencia de la persona suelen mantenerse intactas.

Además, es importante resaltar que, de acuerdo con especialistas, la mayoría de los pacientes con ELA tiene una expectativa de vida de entre tres y cinco años tras el diagnóstico, aunque un pequeño porcentaje puede vivir diez años o más.

El legado de Eric Dane

A pesar de su diagnóstico, Dane mantuvo una actitud resiliente, participando en proyectos como la tercera temporada de la serie Euphoria y priorizando el tiempo con su esposa e hijas. Actualmente no existe una cura para la ELA, pero se utilizan medicamentos como el riluzol y el edaravone para intentar prolongar la supervivencia y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.

CT