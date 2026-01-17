El cruce entre el metal y la música sinfónica llegará a Guadalajara con “The Master of Strings”, un concierto que toma como punto de partida el repertorio de Metallica y lo traslada a un formato orquestal. El proyecto se presentará el próximo 30 de enero, a las 21:00 horas, en el Teatro Galerías, con boletos que van de 500 a 1,200 pesos.

El espectáculo será interpretado por The Sandmans, una agrupación creada expresamente para este evento, junto a la Orquesta Sinfónica Per Sempre Appassionato (OSSA), bajo la dirección del maestro José Guadalupe “Paco” Flores. En escena coincidirán guitarras eléctricas, batería, bajo y secciones de cuerdas, con un setlist que recorre distintas etapas de la discografía de Metallica a través de arreglos orquestales realizados especialmente para este concierto.

The Sandmans está integrada por Gustavo y Hugo, baterista y bajista de la banda Disidente; Gustavo Bolsa, vocalista de Nata y Primate; Ziper en la guitarra, y Ismael Medrado (Chmo), también en la guitarra. Sobre el origen del proyecto, Medrado explicó para EL INFORMADOR que la invitación surgió de manera directa y con una alineación ya planteada.

“Yo recibí la invitación por parte de Ziper. Cuando me platicó la idea, para mí fue una experiencia increíble, porque es mi primer show que voy a tocar con orquesta”, compartió el músico.

El guitarrista señaló que el acercamiento al formato sinfónico representa un reto distinto al de una presentación convencional de rock o metal. En su caso, implica estudiar las piezas desde otra perspectiva y dialogar con arreglos que no parten de una simple adaptación de los conciertos sinfónicos que Metallica ha realizado en el pasado.

El setlist contempla alrededor de 17 canciones y busca un equilibrio entre temas de distintas intensidades dentro del catálogo de la banda estadounidense. De acuerdo con Medrado, el programa va desde piezas más reconocidas por su carácter melódico hasta canciones asociadas a estructuras más directas dentro del metal.

“Vamos desde lo tranquilito, desde ‘Nothing Else Matters’, hasta lo pesadas como es ‘Master of Puppets’. Por eso el nombre ‘The Master of Strings’, como esta combinación entre la parte sinfónica y las canciones de Metallica. El set ya está listo y va a estar variado”, explicó.

El guitarrista también aclaró que el concierto no replica de manera literal los repertorios que Metallica ha presentado en sus dos conciertos sinfónicos en San Francisco. Si bien algunas canciones retoman ese antecedente, el proyecto busca trazar su propio recorrido.

“Nosotros vamos a tomar ciertas canciones de los sinfónicos, pero aparte queremos agregar canciones que creemos que no se pueden quedar fuera en un tributo”, señaló.

Uno de los elementos centrales del espectáculo es el trabajo previo entre la banda de rock y la orquesta. En ese proceso, cada sección ensaya por separado bajo la coordinación del director orquestal, para posteriormente integrar ambos mundos en ensayos conjuntos.

“La orquesta la trabaja por su cuenta el maestro Paco Flores. Ellos están trabajando sus líneas y nosotros como banda hacemos lo propio. Ya después ensamblamos y afinamos detalles. Cada uno está estudiando su parte, y posteriormente tendremos los ensambles completos con la orquesta”, explicó Medrado.

Metallica, desde otra partitura

Ismael Medrado destacó que los arreglos orquestales no son transcripciones directas de S&M (1999), sino adaptaciones creadas específicamente para esta presentación en Guadalajara. Se trata de arreglos hechos ex profeso para el proyecto, algo que, subrayó; aporta un valor especial al trabajo del maestro Paco Flores.

Durante el proceso de estudio, Medrado señaló que redescubrir la música de Metallica desde este formato ha permitido entender con mayor detalle la construcción de las canciones y las decisiones que las sostienen.

“Te das cuenta de por qué son lo que son y por qué están donde están: todo el esfuerzo, el trabajo y la dedicación que hay en sus temas. Hay detalles que parecen mínimos, pero si se dejan fuera, no suena Metallica”, comentó.

El guitarrista añadió que el trabajo con la orquesta obliga a revisar versiones de estudio, ejecuciones en vivo y adaptaciones sinfónicas, lo que modifica la interpretación de ciertas partes. “Empiezas a entender por qué se decidió ir por una nota y no por otra, tomando en cuenta los arreglos orquestales. Ha sido un reto estudiar el repertorio porque nos llevó a entender de otra manera al grupo y a las canciones”, explicó.

En total, el concierto reunirá a cerca de 40 artistas en escena, entre la banda de rock y los músicos de la orquesta. El setlist incluirá temas que Metallica ha interpretado previamente en formato sinfónico, como “Of Wolf and Man”, “Fuel”, “The Memory Remains” y “Sad But True”, además de canciones que la banda estadounidense no ha llevado a este formato, como Seek & Destroy y Creeping Death.

Para Medrado, formar parte de este proyecto representa una experiencia particular dentro de su trayectoria. “Para mí fue un honor que me hayan tomado en cuenta para este show. No siempre tenemos la oportunidad de tener una orquesta en el escenario, ni como músicos ni como espectadores”, afirmó.

CT