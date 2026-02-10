Recuerda que cada persona cuenta con un ascendente y una carta natal distinta, por lo que esta información funciona como una guía orientativa. Las cartas del tarot, según Mhoni Vidente, invitan a enfocar la energía en temas clave como relaciones, finanzas, nuevos comienzos e intuición.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Este día podrías notar un aumento en tu impulso natural, aunque será importante actuar con estrategia. En el ámbito laboral, una solicitud de apoyo puede abrirte una puerta interesante. En el amor, conviene evitar discusiones motivadas por el orgullo. También es un buen momento para retomar un objetivo que habías dejado de lado. Si estás en proceso de cambios, confiar en lo nuevo será clave.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La jornada favorece la resolución de temas financieros o asuntos familiares pendientes. Tu paciencia será un recurso fundamental. En lo emocional, podrías sentirte más sensible, pero también más consciente de tus verdaderas necesidades. Actuar con calma y no ceder ante presiones externas te ayudará a mantener el equilibrio. Una charla cercana puede devolverte estabilidad.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Es un día ideal para comunicarte, negociar o expresar aquello que has guardado. Tu energía social estará activa, aunque deberás evitar dispersarte. En el terreno afectivo, podrías recibir un mensaje o propuesta inesperada. Aprovecha para resolver trámites o pendientes que requieran agilidad mental. Si aparece la ansiedad, hacer pausas será necesario.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Tu intuición se intensifica y podrías captar situaciones que otros no perciben. En el trabajo, evita tomarte las cosas de manera personal. En el amor, es un buen momento para hablar desde la sinceridad y no desde el temor. También podrías sentir nostalgia o deseos de cerrar una etapa. Alejarte de lo que ya no te hace bien será más sencillo hoy.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Este martes puede traer reconocimiento o una conversación relevante. Tu carisma estará en alto, aunque también la necesidad de controlar. En pareja, será importante no imponer tu punto de vista. Si estás soltero, podrías atraer miradas con facilidad. Es un buen día para mostrar tu talento sin competir y para identificar quiénes te acompañan con sinceridad.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La energía del día te impulsa a organizar, planear y avanzar. Todo lo relacionado con rutinas, salud o trabajo se ve favorecido. En lo emocional, podrías estar más exigente contigo mismo, por lo que conviene soltar la perfección. Si esperas respuestas o resultados, podrías notar avances. Cuida no asumir responsabilidades que no te corresponden.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El día te invita a reconectar con aquello que te genera bienestar. Es un buen momento para actividades creativas o para darte un respiro mental. En el amor, se favorecen los acuerdos y las reconciliaciones. También es una jornada adecuada para renovar tu imagen o cambiar tu actitud ante un conflicto. Una decisión postergada pide ser tomada.

Escorpión (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu energía estará intensa y bien dirigida. Hoy podrías alcanzar claridad sobre una decisión importante. En el trabajo, es un momento oportuno para cerrar acuerdos o establecer límites. En el plano afectivo, evita suposiciones y apuesta por la comunicación directa. Este martes puede traer una revelación útil para avanzar con firmeza y dejar atrás resentimientos.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La jornada es favorable para moverte, realizar trámites o iniciar algo nuevo. Tu mente estará activa, aunque podrías sentir cierta impaciencia. En el amor, alguien podría buscarte para aclarar asuntos pendientes. Aprovecha la energía para salir de la rutina y probar algo distinto. Si tienes un viaje o plan en puerta, podrías recibir noticias importantes.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Este martes te llama a tomar decisiones laborales o financieras con responsabilidad. Es un buen día para planear a largo plazo. En el amor, podrías mostrarte más reservado, pero expresar lo que sientes será necesario. Evita confrontaciones con personas rígidas. Tu disciplina es una fortaleza, siempre que la equilibres con descanso.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La energía del día te resulta especialmente favorable. Podría surgir una idea brillante o una oportunidad inesperada. En lo emocional, será importante mantenerte firme y no dudar por opiniones externas. Este martes te impulsa a actuar con autenticidad y sin miedo al qué dirán. También se favorecen nuevas amistades o proyectos personales.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Podrías sentirte más introspectivo de lo habitual. Es un buen día para reflexionar, cerrar ciclos o descansar emocionalmente. En el amor, conviene no idealizar y prestar atención a los hechos. También podrías necesitar proteger tu energía y alejarte de entornos cargados. La jornada favorece la sanación, el perdón y el autocuidado.

Con información de Mhoni Vidente

