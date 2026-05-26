Si te gusta el cine mexicano actual, la película Café Chairel es para ti, búscala en tu complejo cinematográfico favorito.El largometraje filmado en Tamaulipas narra la historia de Alfonso y Katia, dos personas solitarias que se encuentran en el interior de Tampico gracias a una taza de café.Katia es una chica errática, que parece estar huyendo de algo, mientras Alfonso parece buscar la manera de subsistir y levantar su hogar.Alfonso es dueño de un café que va en picada, a pesar de tener personalidades opuestas, se vuelven cercanos, e intentarán sacar adelante el negocio, pues al parecer lo único que comparten es que ambos están atravesando por un proceso de duelo.Café Chairel construye una historia llena de empatía, compañía y apoyo, al mismo tiempo que explora las conexiones personales y retrata cómo el duelo se presenta de maneras distintas para cada personaEsta película ganó el Premio del Público en el festival Hola México, el premio Pantalla de Cristal a la Mejor Película y formó parte de la competencia oficial del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.De Fernando Barreda Luna.Con Tessa Ía, Mauricio Isaac, Leo Deluglio, Hernán del Riego.México, 2025.XM