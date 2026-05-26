Si te gusta el cine mexicano actual, la película Café Chairel es para ti, búscala en tu complejo cinematográfico favorito.

El largometraje filmado en Tamaulipas narra la historia de Alfonso y Katia, dos personas solitarias que se encuentran en el interior de Tampico gracias a una taza de café.

Café Chairel. ESPECIAL/BENUCA FILMS.

Katia es una chica errática, que parece estar huyendo de algo, mientras Alfonso parece buscar la manera de subsistir y levantar su hogar.

Alfonso es dueño de un café que va en picada, a pesar de tener personalidades opuestas, se vuelven cercanos, e intentarán sacar adelante el negocio, pues al parecer lo único que comparten es que ambos están atravesando por un proceso de duelo.

Café Chairel. ESPECIAL/BENUCA FILMS.

Café Chairel construye una historia llena de empatía, compañía y apoyo, al mismo tiempo que explora las conexiones personales y retrata cómo el duelo se presenta de maneras distintas para cada persona

Esta película ganó el Premio del Público en el festival Hola México, el premio Pantalla de Cristal a la Mejor Película y formó parte de la competencia oficial del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

Café Chairel

De Fernando Barreda Luna.

Con Tessa Ía, Mauricio Isaac, Leo Deluglio, Hernán del Riego.

México, 2025.

XM