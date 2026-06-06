Abren venta de boletos para el concierto de Plácido Domingo en el Conjunto Santander

La venta de boletos para el concierto que marcará el regreso de Plácido Domingo a Guadalajara ya está en marcha. El cantante español encabezará la gala “Concierto a tres voces: De España a México, la zarzuela que nos une”, una producción de la Secretaría de Cultura de Jalisco que busca destacar los lazos históricos y musicales entre ambos países.

La presentación se realizará el próximo 25 de junio en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas, donde el artista participará tanto como director de orquesta como en su faceta de barítono, acompañado por la soprano jalisciense Anabel de la Mora, el tenor Carlos Velázquez y el barítono Carlos López.

La gala forma parte de la oferta cultural que Jalisco proyectará durante un periodo de alta visibilidad internacional para la entidad. A través de la zarzuela, el programa pretende mostrar la riqueza artística local y fortalecer el intercambio cultural entre México y España.

“Será una velada que resalta el diálogo histórico y emocional entre España y México a través de su patrimonio musical”, señaló el secretario de Cultura de Jalisco, Gerardo Ascencio Rubio en un comunicado.

CORTESÍA

Repertorio contendrá las obras más representativas del género lírico

El repertorio combinará algunas de las páginas más representativas del género lírico español con obras que dialogan con las tradiciones musicales de Jalisco. Entre las piezas anunciadas se encuentran fragmentos de Luisa Fernanda, de Federico Moreno Torroba, así como selecciones de El Orgullo de Jalisco, una producción inspirada en las raíces culturales del estado.

La propuesta escénica reunirá a diversas agrupaciones artísticas jaliscienses. Participarán la Orquesta Sinfónica para la Escena, la Orquesta Típica de Jalisco, el Estudio de Ópera de Jalisco, el Mariachi Nuevo Tecalitlán Femenil y músicos de los núcleos ECOS, programa de formación musical dirigido a niñas, niños y jóvenes de distintas regiones de la entidad.

Con más de seis décadas de trayectoria internacional, Plácido Domingo volverá a presentarse en una ciudad con la que mantiene un vínculo especial, ahora en el recinto que lleva su nombre. La velada busca convertir la zarzuela en punto de encuentro entre dos tradiciones culturales que comparten historia, música y lenguaje artístico.

Los boletos ya se encuentran disponibles con precios que van de 700 a 2 mil 800 pesos. Puedes comprarlos a través del siguiente enlace.

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AO

