Cinemex regalará un auto y viajes; así puedes participar

Ir al cine este verano podría convertirse en mucho más que una salida para ver estrenos, pues Cinemex lanzó el Summer Fest 2026, una campaña con promociones especiales, boletos al 2x1 y concursos donde los asistentes podrán participar por premios como un automóvil, viajes a la Riviera Maya y smartphones.

La dinámica está disponible desde el pasado 14 de mayo hasta el próximo 31 de agosto de 2026 en complejos participantes de la cadena en México.

¿Qué premios puedes ganar en Cinemex?

Como parte del Summer Fest, las personas que hagan una compra mínima de 249 pesos en dulcería podrán participar en una trivia para intentar ganar distintos premios.

Entre los regalos destacan:

Un Chevrolet Trax 2026

Dos viajes para cuatro personas a la Riviera Maya con hospedaje todo incluido y acceso a un parque de Xcaret

Cinco smartphones

15 tarjetas con 52 pases para el cine precargados

La empresa informó que los ganadores serán quienes respondan correctamente y en el menor tiempo posible la trivia disponible en el sitio oficial de la promoción o en el siguiente enlace: https://trivias.cinemex.com/triviaverano

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¿Cómo participar para ganar el auto y los viajes?

Para entrar al concurso, los clientes deberán cumplir con algunos requisitos básicos:

Realizar una compra mínima de 249 pesos en dulcería tradicional en cualquier complejo Cinemex. Registrar el ticket de compra en la página oficial de la promoción https://trivias.cinemex.com/triviaverano Contestar correctamente la trivia en el menor tiempo posible. Conservar el comprobante de compra en buen estado. Ser mayor de edad y contar con identificación oficial vigente.

La promoción únicamente aplica para compras realizadas dentro del periodo oficial del Summer Fest.

Cinemex dará boletos al 2x1 después del verano

Además de participar por premios, quienes gasten al menos 249 pesos en dulcería recibirán cuatro boletos al 2x1 para usar posteriormente en funciones de septiembre a diciembre de 2026.

Estos accesos serán válidos en salas tradicionales 2D y 3D de lunes a domingo, aunque no aplicarán en preventas, funciones especiales ni compras en línea.

Con esta estrategia, la cadena busca extender los beneficios incluso después de la temporada vacacional.

Beneficios exclusivos para miembros Loop

Los clientes inscritos en el programa Cinemex Loop también podrán acceder a promociones especiales en combos y productos de dulcería.

Entre las ofertas destacan:

Combo Pareja Verano por 299 pesos

Combo Verano por 299 pesos

Refresco grande por 65 pesos

Hot dog por 70 pesos

Nachos por 70 pesos

Para acceder a estas promociones será necesario presentar la tarjeta Loop al momento de realizar la compra.

Periodo de redención de los beneficios de dulcería del 14/05/2026 al 31/08/2026. Para acceder a los beneficios es necesario presentar la tarjeta Cinemex Loop al realizar consumo en dulcería por un monto de $249 o más en una sola transacción. Los beneficios se encontrarán activos en el perfil de Cinemex Loop de la App de Cinemex a las 24 horas posteriores. Vigencia de 30 días a partir de la carga del beneficio.

Los estrenos que llegarán durante el Summer Fest

La campaña coincide con algunos de los lanzamientos más esperados del verano en la pantalla grande. Entre las películas anunciadas por Cinemex se encuentran:

The Mandalorian and Grogu

Toy Story 5

Supergirl

Spider-Man: Brand New Day

La Odisea

Minions & Monstruos

La cadena señaló que toda la información, términos y condiciones puede consultarse en el sitio oficial de Cinemex y en su aplicación móvil.

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