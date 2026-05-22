Cinemex regalará un auto y viajes; así puedes participar

Ir al cine este verano podría convertirse en mucho más que una salida para ver estrenos, pues Cinemex lanzó el Summer Fest 2026, una campaña con promociones especiales, boletos al 2x1 y concursos donde los asistentes podrán participar por premios como un automóvil, viajes a la Riviera Maya y smartphones.La dinámica está disponible desde el pasado 14 de mayo hasta el próximo 31 de agosto de 2026 en complejos participantes de la cadena en México.Como parte del Summer Fest, las personas que hagan una compra mínima de 249 pesos en dulcería podrán participar en una trivia para intentar ganar distintos premios.Entre los regalos destacan:La empresa informó que los ganadores serán quienes respondan correctamente y en el menor tiempo posible la trivia disponible en el sitio oficial de la promoción o en el siguiente enlace: https://trivias.cinemex.com/triviaverano Para entrar al concurso, los clientes deberán cumplir con algunos requisitos básicos:La promoción únicamente aplica para compras realizadas dentro del periodo oficial del Summer Fest.Además de participar por premios, quienes gasten al menos 249 pesos en dulcería recibirán cuatro boletos al 2x1 para usar posteriormente en funciones de septiembre a diciembre de 2026.Estos accesos serán válidos en salas tradicionales 2D y 3D de lunes a domingo, aunque no aplicarán en preventas, funciones especiales ni compras en línea.Con esta estrategia, la cadena busca extender los beneficios incluso después de la temporada vacacional.Los clientes inscritos en el programa Cinemex Loop también podrán acceder a promociones especiales en combos y productos de dulcería.Entre las ofertas destacan:Para acceder a estas promociones será necesario presentar la tarjeta Loop al momento de realizar la compra. Periodo de redención de los beneficios de dulcería del 14/05/2026 al 31/08/2026. Para acceder a los beneficios es necesario presentar la tarjeta Cinemex Loop al realizar consumo en dulcería por un monto de $249 o más en una sola transacción. Los beneficios se encontrarán activos en el perfil de Cinemex Loop de la App de Cinemex a las 24 horas posteriores. Vigencia de 30 días a partir de la carga del beneficio.La campaña coincide con algunos de los lanzamientos más esperados del verano en la pantalla grande. Entre las películas anunciadas por Cinemex se encuentran:La cadena señaló que toda la información, términos y condiciones puede consultarse en el sitio oficial de Cinemex y en su aplicación móvil.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA