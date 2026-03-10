Día de Mario Bros: ¿por qué se celebra el 10 de marzo?

El día de hoy no es considerada una fecha histórica tradicional, sin embargo, cada 10 de marzo fanáticos en todo el mundo celebran a uno de los personajes más emblemáticos en la historia de los videojuegos: Mario Bros.

Esta celebración conocida como el MAR10 Day, a diferencia de otras efemérides, no conmemora el lanzamiento de su primer juego ni un hito histórico dentro de la narrativa del personaje de Nintendo. De hecho su origen es mucho más sencillo y creativo: se trata de un juego visual de palabras. Al observar la abreviatura de la fecha en inglés, “Mar. 10”, los aficionados notaron que la combinación de letras y números se asemeja gráficamente al nombre del personaje.

Esta coincidencia fue adoptada inicialmente por la comunidad en redes sociales y foros durante la década de 2010. Sin embargo, la popularidad del movimiento fue tal que Nintendo decidió oficializar la celebración en el año 2016. Desde entonces, la compañía japonesa utiliza la jornada para lanzar promociones especiales, anunciar nuevos títulos y organizar eventos que fortalecen el vínculo de los fanáticos con el personaje.

Celebraciones y anuncios por parte de Nintendo en 2026

Este año, el MAR10 Day adquiere una relevancia especial debido a que la comunidad gamer conmemora los 40 años del lanzamiento de Super Mario Bros., el legendario título de 1985 que vendió más de 58 millones de copias.

Además, la compañía japonesa ha decidido aprovechar la fecha para calentar motores ante el próximo estreno cinematográfico de la franquicia "The Super Mario Galaxy Movie". Actualmente la película cuenta con una fecha de estreno programada para el próximo 1 de abril.

El legado de un ícono

Detrás del bigote y el overol azul existe una historia que comenzó en 1981, cuando Mario debutó como “Jumpman” en el juego de Donkey Kong. Su nombre definitivo, inspirado curiosamente en Mario Segale —el propietario de un almacén que Nintendo alquilaba en Estados Unidos—, no llegaría sino hasta 1983.

Esta fecha nos recuerda no solo la importancia de este personaje en la cultura pop, sino que consolida el impacto de una franquicia que ha definido el entretenimiento interactivo por décadas, a través del plomero más querido del mundo.

CT