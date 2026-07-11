¿Cuándo y qué plataforma llegará “El diablo viste a la moda 2”?

Luego de una larga espera por parte de los fanáticos, la secuela de "El diablo viste a la moda" protagonizada por la actriz Anne Hathaway y Meryl Streep ya tiene fecha de estreno en streaming en México.

Esta entrega marcó el regreso de los personajes que conquistaron al público en 2006, donde Streep retomó su icónico papel como Miranda Priestly, la editora de la revista Runway, y Hathaway regresó como la temeraria Andy Sachs.

Asimismo, la actriz británica y ganadora de un Globo de Oro Emily Blunt vuelve en su papel antagónico como Emily Charlton, mientras que el productor y ganador del Premio Emmy Stanley Tucci regresa como el distinguido Nigel Kipling.

¿Cuándo y dónde de estrenará “El Diablo viste a la Moda 2”?

Luego de veinte años desde el lanzamiento de la primera cinta, esta secuela trae de regreso a Miranda Priestly en un escenario diferente en las calles Nueva York, rodeado de incertidumbre y retos de una industria editorial en constante innovación.

Con la transformación digital azotando NY, Emily Charlton se convierte en una poderosa ejecutiva del mundo del lujo, lo que provoca una nueva rivalidad entre ambas. Por su parte, Andy Sachs también reaparece con una renovada etapa profesional, lista para dejar atrás el pasado y aliarse con su exjefa, que está evitando a toda costa jubilarse y alejarse de la moda.

Además del elenco original, la secuela incorporó a nuevos actores al reparto como Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux y Lucy Liu, quienes dieron vida a personajes que ampliaron el universo de la historia.

Disney confirmó que la secuela de la exitosa película, basada en el bestseller de Lauren Weisberger y producida por 20th Century Studios estará disponible en Disney+ a partir del 29 de julio de 2026, luego de su recorrido por las salas de cine.

Mientras llega la fecha de estreno, quienes deseen revivir la historia podrán encontrar "El diablo viste a la moda" en el catálogo de Disney+. Con ello, los seguidores y amantes de la moda tendrán la oportunidad de refrescar la memoria.

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AO

