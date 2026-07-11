Rubí, la quinceañera viral, denunció estafa contra ella y su familia

Rubí Ibarra, quien en 2016 cobró una popularidad masiva y repentina debido a la viralización de la invitación a su fiesta de XV años —a la que al final acudieron unas 30 mil personas— publicó un video en su canal de YouTube donde denunció cómo ella y su familia fue estafada en la Ciudad de México.

La ahora influencer documentó una visita a la basílica de Guadalupe y un recorrido por otras zonas turísticas de la capital mexicana, el cual fue realizado a bordo de un mototaxi. Durante su estancia en el Centro Histórico, la joven y sus acompañantes decidieron utilizar este medio de transporte para conocer distintos puntos emblemáticos del primer cuadro de la ciudad, sin imaginar que terminarían pagando una tarifa exorbitante.

El trayecto incluyó un recorrido desde el Zócalo, pasando por el Palacio de Bellas Artes y concluyendo en la Plaza Garibaldi. Al finalizar el viaje, el operador del vehículo les exigió el pago de mil 500 pesos, una suma que la creadora de contenido consideró excesiva para una distancia tan corta. Ante esta situación, Rubí expresó: "Para las personas que no son de Ciudad de México, que al igual que yo son foráneos y que vienen un rato a divertirse o a turistear, por favor no agarren por nada del mundo los ciclotaxis o mototaxis porque te van a estafar".

A pesar de que la familia aceptó pagar la cantidad en su afán de disfrutar el paseo, posteriormente confirmaron con otros locales que habían sido víctimas de un fraude. Indignada por el suceso, la joven potosina añadió en su denuncia pública: "Obviamente es un abuso, obviamente no es normal que te cobren esa cantidad de dinero, que por un paseo te cobren esa cantidad de dinero, puedes agarrar un taxi y te cobra menos".

¿Qué fue de Rubí Ibarra después de su fiesta de XV?

Tras el fenómeno mediático que supuso su celebración en la comunidad de La Joya, San Luis Potosí, Rubí decidió aprovechar la atención pública para incursionar en el mundo del entretenimiento. Inicialmente, lanzó algunos sencillos musicales en el género regional mexicano y pop, buscando consolidar una carrera como cantante profesional lejos de la imagen de la quinceañera viral que la dio a conocer a nivel internacional.

Su mayor oportunidad en la televisión llegó años más tarde, cuando fue seleccionada para participar en el popular reality show musical La Academia. A pesar de las críticas iniciales sobre su capacidad vocal, la joven demostró una gran perseverancia y carisma, lo que le permitió ganarse el cariño del público y de los jueces, logrando llegar hasta la gran final del certamen y obteniendo el quinto lugar de su generación.

En la actualidad, Rubí Ibarra se mantiene activa como creadora de contenido en diversas plataformas digitales, donde comparte aspectos de su vida cotidiana, sus gustos musicales y sus viajes. Aunque su carrera musical ha tenido pausas, la influencer ha logrado construir una comunidad fiel de seguidores que la apoyan en sus nuevos proyectos, demostrando que supo trascender el evento viral que cambió su vida hace una década.