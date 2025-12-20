Si te gusta el cine francés o el cine europeo, la película francesa Cuando llega el otoño que fue una de las cintas exhibidas en el Tour de Cine Francés de este año, ya se encuentra en las salas de cine comerciales.

Cuando el otoño llega. ESPECIAL/NUEVA ERA FILMS.

La trama se centra en Michelle y Marie-Claude, dos mejores amigas que viven su retiro en la campiña borgoñesa y con quien tiene una gran complicidad desde que eran jóvenes.

Michelle es una abuela enérgica que está emocionada con la visita de su hija Valérie y nieto Lucas, con la idea de dejarle al pequeño durante la semana de vacaciones escolares, pero cuando Michelle comete un error arruina los planes familiares.

Cuando el otoño llega. ESPECIAL/NUEVA ERA FILMS.

Todo lo que acontece después parece fruto del infortunio, pero la sombra de la duda crece cuando conoce al hijo de Marie-Claude, que acaba de salir de prisión.

Valérie pierde completamente la confianza en su madre, quien tendrá que luchar y demostrar que se le acusa injustamente.

Cuando el otoño llega. ESPECIAL/NUEVA ERA FILMS.

Cuando el otoño llega ganó el premio al Mejor Guion en el Festival de San Sebastián; además, Hélène Vincent fue nominada al César a la Mejor Actriz.

Cuando el otoño llega

(Quand vient l’automne)

De François Ozon.

Con Hélène Vincent, Josiane Valasko, Ludivine Sagnier, Pierre Lottin, Garlan Erlos.

Francia, 2024.

XM