Corridos Onichan: La playlist viral que es tendencia en Spotify

En redes sociales como TikTok y otros sitios de internet se ha popularizado una nueva estética musical que ha logrado captar la atención de cientos de usuarios , gracias a su propuesta inusual y a la fusión de dos universos que, en apariencia, no suelen coincidir. Se trata de los llamados “Corridos onichan”, una tendencia que mezcla el regional mexicano con el anime japonés.

De acuerdo con la información disponible, los corridos onichan son versiones de canciones populares de grupos y artistas como Fuerza Regida, Peso Pluma, Grupo Frontera y otros exponentes del género. E stas reinterpretaciones se realizan con ayuda de la inteligencia artificial, la cual replica las letras originales, pero utilizando las voces de personajes icónicos del anime.

Una tendencia musical que cruza fronteras culturales

La propuesta ha explotado en redes sociales, donde algunos usuarios la toman con humor, mientras que otros se han declarado fieles seguidores del concepto. Incluso, la tendencia ha dado paso a la creación de listas de reproducción que ya circulan en plataformas como YouTube y Spotify.

Una de las playlists más destacadas se encuentra en Spotify bajo el nombre “Corridos onicha”, creada por la usuaria @vicluna. Esta lista reúne más de dos horas de reproducción de canciones ampliamente conocidas, interpretadas por una banda ficticia inspirada en el anime Bocchi the Rock! (Kessoku Band).

Entre los temas disponibles se encuentran “Coqueta” de Fuerza Regida y Grupo Frontera, “No se va”, “Desvelado” y otros éxitos del regional mexicano, así como canciones populares como “Adiós amor” de Christian Nodal.

La playlist ha alcanzado tal nivel de popularidad que más de 44 mil personas ya la han agregado a su biblioteca musical, consolidándola como uno de los ejemplos más visibles de esta tendencia.

Además, el fenómeno ha llegado a oídos de algunos artistas del regional mexicano , quienes se han mostrado sorprendidos y divertidos ante esta inesperada mezcla cultural.

Escucha la playlist y súmate a la tendencia

Si quieres conocer de primera mano esta curiosa fusión entre anime y corridos, la lista “Corridos onicha” está disponible en Spotify. En ella podrás encontrar reinterpretaciones que combinan melodías familiares con un toque completamente distinto, ideal para quienes disfrutan de propuestas musicales fuera de lo convencional.

Los corridos onichan reflejan cómo la creatividad digital y la inteligencia artificial están transformando la manera en que se consume y reimagina la música . Esta tendencia no solo rompe fronteras culturales, sino que también demuestra que los gustos de las nuevas generaciones apuestan por la experimentación, el humor y la fusión de identidades musicales que antes parecían incompatibles.

