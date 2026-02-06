No está en Youtube, dónde ver el video de Taylor Swift de Opalite

Taylor Swift sorprendió a sus fans con el estreno de su más reciente video oficial musical “Opalite”, canción perteneciente a su último álbum "The Life of a Showgirl", este viernes; sin embargo, en esta ocasión el lanzamiento fue de una forma diferente, no está disponible en YouTube.

Los artistas suelen estrenar sus videos en el sitio de YouTube, y para esta ocasión la cantante eligió otras. El lanzamiento de “Opalite” fue de forma exclusiva a través de las plataforma música Apple Music y Spotify, ya que para poder acceder a ver el video se tiene que tener la membresía de pago, de otra forma no puede visualizarse.

¿Por qué no se estrenó también en YouTube?

Hace poco Billboard comunicó que ahora las escuchas y visualizaciones de canciones y videos tendrán más peso si provienen de plataformas de suscripción, que de los sitios financiados con anuncios como lo es Youtube, para las listas de éxitos.

Youtube en respuesta respondió diciendo que “cada reproducción se debe contar de manera justa y equitativa, ya sea con suscripción o con publicidad, porque cada fan importa y cada reproducción debería contar” y retirando sus datos musicales a Billboard.

Es por esto que Swfit y su equipo habrían decidido lanzar primero el video de “Opalite” en las plataformas de pago, y de esta forma subir streams y permanecer en el top de artistas más escuchados.

¿Cuándo estará disponible en YouTube?

Si no tienes cuenta premium en ninguno de los dos sitios no te preocupes, sí se lanzará el video en YouTube pero estará disponible hasta este domingo 8 de febrero en el canal oficial de Taylor Swfit, con acceso para todos.

¿Quiénes aparecen en el video?

En el corto musical ambientado en los años 80 aparecen algunos actores como Domhnall Gleeson (quien protagoniza el video junto con la cantante), Cillian Murphy, Jodie Smith, Greta Lee y Lewis Capaldi, una producción interesnate, colorida, divertida y vintage, que remonta una época pasada.

KR