Las recientes declaraciones del reguetonero Arcángel durante un concierto en Madrid lo colocaron en el centro de la polémica y provocaron una ola de críticas en redes sociales , donde incluso ya circulan llamados a boicotear su música y presentaciones.

El comentario que encendió las redes

La controversia ocurrió mientras el cantante ofrecía un show en España y decidió hacer una pausa para hablar sobre quienes consideran que el Gobierno español debería disculparse por los hechos ocurridos durante la conquista de América.

“Los cabr… que se pasan diciendo por ahí que España le debe una disculpa a América… ¿y esa estupidez? ¿En qué mundo tú vives? Yo estoy orgulloso de España. España no tiene que pedirle disculpas a nadie”, expresó desde el escenario.

Como latinoamericanos, deberíamos darle la espalda a Arcángel por esto. Tamaña ignorancia que dice. Esto es no entender nada la historia y reflejarlo por lambonear. pic.twitter.com/w49fXeJPAE— Juliana Beltrán �������� (@julibmoya) May 12, 2026

Justifica la conquista española

Durante el mismo discurso, el intérprete defendió la influencia española en América Latina y aseguró que los avances culturales y de infraestructura compensaban los abusos históricos cometidos durante la colonización.

“Éramos indios, llegó esta gente y nos pusieron a hablar y nos pusieron a creer y nos pusieron a valer. ¿Qué se robaron el oro?... ¿y las calles, y las escuelas, y las iglesias que construyeron para que tú fueras educado hoy en día? No hay que pedir disculpas a nadie”, agregó.

Piden boicot contra el cantante

Luego de que el video se viralizara en plataformas digitales, usuarios comenzaron a cuestionar duramente al artista, acusándolo de minimizar la violencia y las consecuencias históricas de la conquista española en América Latina.

Las críticas rápidamente escalaron hasta convertirse en llamados para dejar de escuchar su música y no asistir a sus conciertos.

Tiene concierto programado en México

Arcángel tiene presentaciones programadas para agosto próximo en el Palacio de los Deportes y en Telmex. Aunque en redes sociales algunos usuarios han pedido no comprar boletos para el evento, hasta el momento el cantante no ha emitido una postura pública sobre la controversia.

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