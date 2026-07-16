Del 24 de julio al 9 de agosto, Lagos de Moreno celebrará la Feria Lagos 2026, una edición que combinará conciertos gratuitos, espectáculos con boleto, actividades deportivas, culturales y religiosas, en torno a las festividades del Señor del Templo del Calvario.

En entrevista con EL INFORMADOR, Fabiola Larios Ulloa, directora de Turismo de Lagos de Moreno, aseguró que la feria representa una oportunidad para que visitantes conozcan el municipio más allá de su cartelera musical y se adentren en una celebración que involucra a toda la ciudad.

“Vamos a seguir de fiesta. No nos vamos a detener, porque el 24 de julio comenzamos nuestra tradicional Feria de Lagos de Moreno con una cartelera muy nutrida. Abrimos con la coronación de nuestra reina, Luciana Primera, y con Gloria Trevi de manera gratuita. Arrancamos el 24 y terminamos hasta el 9 de agosto”, señaló.

La funcionaria destacó que la programación fue diseñada para atraer a públicos de distintas edades y preferencias musicales. La inauguración estará a cargo de Gloria Trevi y, durante poco más de dos semanas, desfilarán artistas como Gabito Ballesteros, Pancho Barraza, Pequeños Musical, Maldita Santanera, Carín León, Carlos Rivera, Los Acosta, Marca Registrada, Los Auténticos Decadentes y Los Tigres del Norte, además de un espectáculo infantil, funciones de lucha libre, Cuernos Chuecos y el tradicional cierre con el Gran Evento de Toros.

Aunque algunos espectáculos serán de paga, la mayoría de las presentaciones del Teatro del Pueblo tendrán acceso gratuito.

“Tenemos a Gloria Trevi, Carlos Rivera, Los Auténticos Decadentes, la Maldita Vecindad con la Sonora Santanera y lucha libre completamente gratis. También habrá artistas para quienes quieren bailar, grupos del género duranguense y opciones para todos los gustos”, explicó.

Entre los eventos con costo se encuentran las presentaciones de Carín León, Intocable, Los Tigres del Norte, Cuernos Chuecos y el Gran Evento de Toros. El acceso general al recinto ferial será de 20 pesos, mientras que los niños que cumplan con la estatura establecida podrán ingresar sin costo. Además, de lunes a jueves, los juegos mecánicos serán gratuitos para menores de edad en un horario específico.

Sin embargo, Larios Ulloa subrayó que la experiencia de la feria va mucho más allá de los conciertos.

“No nada más tenemos rodeo, artistas y teatro del pueblo. Hay lucha libre, área infantil, exposición ganadera, muestra gastronómica, muestra industrial, restaurantes, bares y espacios para convivir. Es una feria pensada para toda la familia”, comentó.

La directora recordó que el núcleo ferial de Lagos de Moreno tiene una larga historia y reúne en un mismo espacio el palenque, el lienzo charro, la exposición ganadera y diversos escenarios donde diariamente se desarrollan actividades.

A la oferta del recinto se suma la programación cultural y deportiva distribuida por distintos puntos del municipio. Durante la feria habrá carreras atléticas, partidos de béisbol, presentaciones artísticas, obras de teatro, conciertos al aire libre y las tradicionales callejoneadas por el Centro Histórico.

“La ciudad completa se viste de fiesta. Si te gusta correr habrá carreras; si prefieres el béisbol, tendremos partidos; también hay eventos culturales, teatro, conciertos y nuestras callejoneadas. Lagos lo tiene todo, y más durante la Feria Lagos 2026”, afirmó.

La funcionaria destacó que el municipio también ofrece un atractivo patrimonial que complementa la experiencia para los visitantes. Recordó que Lagos de Moreno es Pueblo Mágico y forma parte del Patrimonio Mundial, además de contar con un Centro Histórico que conserva cientos de edificios catalogados y recintos emblemáticos como el Teatro José Rosas Moreno.

Pero el corazón de la celebración permanece en las festividades religiosas dedicadas al Señor del Templo del Calvario, una tradición que involucra a los habitantes de la ciudad.

“La feria se debe a nuestro patrono. Desde el Centro Histórico hasta el Templo del Calvario las calles se llenan de nuestras famosas calles compuestas. Cada calle organiza sus propios eventos, recibe la visita de la imagen del Señor del Calvario y comparte con quienes llegan la gastronomía y la convivencia que caracterizan a Lagos de Moreno”, explicó.

Para esta edición, el Ayuntamiento también anunció un operativo coordinado entre autoridades de los tres niveles de gobierno que incluirá filtros de acceso, arcos detectores, videovigilancia y presencia permanente de elementos de seguridad en el recinto.

En cuanto a la afluencia, la Dirección de Turismo prevé superar las cifras de años anteriores y recibir entre 40 mil y 50 mil visitantes a lo largo de los 17 días de actividades.

“Esperamos muchísima gente. Solo el lienzo charro tiene capacidad para alrededor de siete mil personas y son muchos días de programación. Queremos que quienes nos visiten vivan la feria, recorran la ciudad y conozcan por qué en Lagos siempre recibimos a la gente con los brazos abiertos”, concluyó Larios Ulloa.

Cartelera artística

24 de julio: Gloria Trevi.

25 de julio: Gabito Ballesteros.

26 de julio: Show Infantil.

27 de julio: Pancho Barraza.

28 de julio: La Kumbre con K, Nueva Amanecer y Los Ávila.

29 de julio: Pequeños Musical.

30 de julio: Maldita Santanera.

31 de julio: Lucha Libre y Carín León.

1 de agosto: Carlos Rivera.

2 de agosto: Cuernos Chuecos

3 de agosto: Los Acosta.

5 de agosto: K-Paz de la Sierra, Montes de Durango y Alacranes Musical.

6 de agosto: Marca Registrada.

7 de agosto: Auténticos Decadentes.

8 de agosto: Los Tigres del Norte.

9 de agosto: Gran Evento de Toros.

Eventos con costo

Carín León.

Los Tigres del Norte.

Cuernos Chuecos.

Gran Evento de Toros.

Intocable.

CT