El Estadio Tres de Marzo está listo para volver a encenderse. Esta vez con una ambición renovada: consolidarse como uno de los principales escenarios musicales del país.

A 55 años de su inauguración, el emblemático recinto de Guadalajara se prepara para su transformación en el Coliseo GNP, una evolución que busca potenciar su lugar dentro del circuito de conciertos internacionales. Su reapertura está prevista para agosto de 2026.

A lo largo de su historia, el Tres de Marzo ha sido mucho más que un estadio. Se ha convertido en un punto de encuentro para miles de fans que han vivido ahí algunos de los conciertos más memorables en la ciudad.

Por su escenario han pasado figuras como Soda Stereo, Luis Miguel, Shakira, Linkin Park, Lady Gaga y The Killers, además de artistas contemporáneos como Peso Pluma.

La lista se amplía con nombres como Roger Waters, Justin Bieber, Daddy Yankee, Karol G, RBD, Black Eyed Peas, Jonas Brothers y Romeo Santos, consolidándolo como una parada habitual en las giras internacionales.

Ese legado es el punto de partida de una renovación profunda. El futuro Coliseo GNP contará con una capacidad cercana a 30 mil asistentes, adaptable según el tipo de evento, lo que permitirá albergar desde conciertos masivos hasta espectáculos más especializados. La transformación incluye mejoras enfocadas en la experiencia del público: todos los asientos serán numerados, se eliminarán las zonas sin asignación y se sustituirán los baños móviles por instalaciones fijas.

La nueva etapa del recinto también estará marcada por una cartelera que apunta alto. Para su reapertura ya se contempla el concierto de Alejandro Sanz, quien se presentará el sábado 3 de octubre de 2026, a las 21:00 horas. La preventa de boletos para Sanz inicia hoy, a las 14:00 horas, exclusivamente para clientes Banamex.

La venta al público general se abrirá un día después, el jueves 30 de abril, también a partir de las 14:00 horas, y se podrá acceder con cualquier método de pago. Los boletos estarán disponibles a través de la plataforma Ticketmaster, tanto en su sitio web como en sus canales oficiales de venta.

Aunado al intérprete de “Amiga mía”, también se presentará -con fecha aún por definir- la cantautora Yuridia. A este nombre se suma un concierto conjunto que reunirá a las bandas de ska: Los Caligaris, Panteón Rococó y Los Auténticos Decadentes, dando inicio a una programación que busca atraer a públicos diversos.

Así, el Tres de Marzo deja de ser solo un estadio para consolidarse como un nodo estratégico del entretenimiento en México.

Su historia musical no se detiene: se amplifica en una nueva etapa donde la música en vivo vuelve a ser protagonista y donde Guadalajara refuerza su lugar en el mapa global de los conciertos.

Sin duda, más allá de su impacto cultural, el Coliseo GNP fortalecerá su contribución al desarrollo económico de la región. La realización de eventos de gran escala impulsa una derrama económica transversal que beneficia a sectores como transporte, hospedaje, alimentos y bebidas, turismo y servicios, generando miles de empleos directos e indirectos.

Alejandro Sanz se presentará el sábado 3 de octubre en el Coliseo GNP. AFP

El boom de los conciertos en vivo

En una época dominada por pantallas, algoritmos y consumo inmediato, los conciertos en vivo están viviendo un auge inesperado. Lo que parecía desplazado por lo digital hoy regresa con fuerza: la experiencia presencial se ha convertido en una prioridad para millones de personas que buscan algo más que entretenimiento, un contexto que refuerza la importancia de transformación del Estadio Tres de Marzo en el Coliseo GNP.

El estudio global Living for Live 2025 de Live Nation lo confirma con cifras contundentes: el 91% de los fans planea asistir a conciertos en el próximo año y el 93% asegura que valora más las experiencias reales que las digitales. No se trata solo de asistir a un show, sino de reconectar en un entorno donde lo virtual domina la vida cotidiana.

La música encabeza este fenómeno. Con una calificación emocional de 8.1 sobre 10, los conciertos son el espacio de mayor intensidad afectiva, y el 85% de los asistentes afirma salir con una sensación de euforia. Además, el 77% dice sentirse parte de algo más grande, mientras que el 80% reconoce que estos eventos fortalecen el sentido de comunidad y el 78% destaca su impacto en la convivencia familiar.

Pero el crecimiento también trae matices. El 74% de los asistentes admite que las experiencias premium -como accesos VIP o zonas exclusivas- elevan su satisfacción, lo que revela una segmentación cada vez más marcada en la oferta.

El impacto trasciende lo emocional: el 59% de los fans viaja al menos una vez al año para asistir a un evento, impulsando el turismo y posicionando a las ciudades como destinos culturales. En este nuevo escenario, el entretenimiento en vivo no solo se consolida: redefine la manera en que las personas se conectan.

El peso del mercado tapatío

Guadalajara no solo se consolida como una plaza clave para conciertos: se perfila como uno de los mercados más potentes del continente. Así lo evidencian las cifras compartidas por Carlos de la Torre, director de Ocesa Jalisco, que dimensionan el alcance real de la ciudad en la industria del espectáculo en vivo.

En 2025, solo en Guadalajara se vendieron dos millones de boletos, superando incluso a todo un país como Canadá, donde se colocaron 1.5 millones en el mismo periodo. La comparación no es menor: refleja el tamaño de una demanda regional que trasciende los límites de la ciudad.

El fenómeno se explica por su área de influencia. Guadalajara no opera sola: junto con Estados cercanos como Michoacán, Colima, Aguascalientes, San Luis Potosí y Guanajuato, conforma un mercado potencial de 27 millones de personas. De ese universo, entre 30% y 40% de los asistentes a eventos llegan desde fuera de la ciudad, consolidándola como un punto de atracción nacional.

La conectividad también juega un papel clave. La llegada de visitantes desde regiones tan distantes como Tijuana responde a una infraestructura en crecimiento: un aeropuerto con mayor número de rutas, mejoras urbanas y proyectos vinculados a eventos internacionales como el Mundial.

El impacto no es solo cultural, también económico. Un solo evento, como la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez, generó una derrama de mil 600 millones de pesos. En conjunto, las producciones impulsadas durante el último año alcanzaron alrededor de siete mil millones de pesos en beneficios económicos.

Las cifras dibujan un escenario claro: Guadalajara no solo consume entretenimiento, lo produce, lo concentra y lo proyecta. En ese contexto, la transformación de recintos como el nuevo Coliseo GNP no es aislada, sino parte de un crecimiento sostenido que redefine el papel de la ciudad en la industria global del espectáculo.

CT