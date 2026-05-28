Las cámaras ya no se apagan. En la nueva versión de “MasterChef 24/7” -actualmente al aire-, los participantes cocinan, discuten, descansan y conviven bajo transmisión permanente. México se convirtió en el primer país del mundo en adaptar el formato hacia una experiencia completamente en vivo y disponible las 24 horas del día, un experimento televisivo que mezcla gastronomía, encierro, convivencia y observación constante. La nueva dinámica puede seguirse a través de plataformas digitales como Disney+ y la aplicación de TV Azteca, donde el público tiene acceso no solamente a los retos culinarios tradicionales, sino también a la convivencia cotidiana dentro de la cocina más famosa de la televisión.

Para el chef Adrián Herrera, uno de los jueces históricos del programa, el proyecto termina revelando algo más complejo que una competencia gastronómica. En entrevista con EL INFORMADOR, Herrera considera que el verdadero interés del formato no está únicamente en los platillos, sino en la manera en que las emociones, el cansancio y las relaciones humanas terminan modificando la cocina de los participantes.

“Yo lo veo como un ejercicio mucho más sociológico”, explicó. “Lo que se proyecta ya es un paquete completo. No es solamente la cocina, sino todo lo que implica cocinar, producir y resolver problemas reflejados en los retos”, comentó.

A diferencia de las temporadas anteriores -construidas mediante episodios grabados y editados- esta nueva versión deja visible buena parte de la convivencia cotidiana dentro del reality. La audiencia puede observar discusiones, alianzas, tensiones y momentos de agotamiento casi en tiempo real. Sin embargo, Herrera rechaza la idea de que el formato sea más agresivo o demandante para los concursantes. “Ellos sienten la presión porque tienen que cocinar. Aquí no es una telenovela donde se ensayan diálogos”, señaló.

El chef explicó que la edición tradicional nunca alteró por completo la experiencia emocional de los participantes, aunque sí organizaba narrativamente el programa para televisión. Ahora, dijo, el cambio principal consiste en que el espectador tiene acceso a procesos mucho más amplios que antes quedaban fuera de pantalla. “El verdadero resultado no es solamente la transmisión diaria. El resultado es entender todo lo que ocurrió durante la semana como una narrativa completa”.

Un experimento culinario y social

La transformación de “MasterChef” ocurre, además, en un momento donde realities, transmisiones en vivo y consumo digital han comenzado a borrar fronteras entre espectáculo y vida cotidiana. El programa funciona casi como una observación permanente sobre cómo reaccionan distintas personas bajo presión constante. “Me interesaría ver cómo aparecen distintas personalidades y cómo eso afecta la manera de cocinar”, comentó Herrera al hablar sobre su propia mirada como espectador. “Cómo se arreglan las tensiones, cómo se desarrollan las relaciones. Yo lo veo desde la observación”.

El chef considera, incluso, que el formato encuentra un terreno fértil en México debido a la complejidad cultural y social del país. Es el primer país del mundo donde se está llevando a cabo un reality show bajo esta premisa novedosa del 24/7. “México es una cultura rarísima. Es uno de los países más complejos e interesantes del planeta. Tiene una estructura social muy difícil de entender”.

Para Herrera, la evaluación de un participante nunca puede limitarse únicamente a la técnica culinaria. “Cuando entregas un platillo a un cliente tienes que lograr equilibrio, carácter e interés”, explicó. “Aquí ocurre lo mismo”.

El chef habló también sobre el desgaste emocional que acompaña al trabajo dentro de cocinas profesionales, una parte de la experiencia que rara vez aparece representada de manera completa en televisión. “No puedes meter todo porque sobrecargas el programa”, comentó. “Pero sí existen temas como la carga familiar, qué pasa cuando pasas más tiempo en el restaurante que en tu casa o cómo afecta psicológicamente este trabajo”.

Entre la persona y la figura televisiva

Esa mezcla entre presión culinaria y exposición mediática ha acompañado la figura pública de Herrera durante años. Desde su llegada a “MasterChef”, el regiomontano construyó una presencia televisiva marcada por comentarios directos, humor ácido y una personalidad mucho más frontal que la de otros jueces gastronómicos tradicionales. Sin embargo, él mismo reconoce que la televisión termina modificando de manera inevitable la identidad de quien se vuelve una presencia constante frente a las cámaras, y en los televisores y pantallas de miles de personas.

“No puedes pasar tantos años en televisión y pensar que la exposición mediática no te afecta. Uno va configurándose a partir de eso”. Herrera considera incluso que la construcción de una personalidad pública termina mezclándose con la persona real. “Voy construyendo un personaje, entonces ya hablar de un alter ego deja de tener sentido”.

Pese al carácter experimental de esta nueva edición, el chef asegura sentirse más cómodo que en temporadas anteriores. “Todo es más espontáneo y más orgánico. Podría pensarse que hay más estrés porque estamos en vivo, pero es al revés”, finalizó.

Con esa transmisión permanente, “MasterChef” deja de funcionar como concurso culinario y comienza a acercarse a otra clase de experiencia televisiva: una mezcla entre reality de convivencia, laboratorio social y espectáculo gastronómico donde la cocina importa tanto como las emociones que aparecen alrededor de ella.

CT